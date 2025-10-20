Salió a trabajar y no regresó a casa; hallan sin vida a Angela Gabriela Muñoz Téllez de 15 años

La adolescente de 15 años, Angela Gabriela Muñoz Téllez, fue hallada sin vida este lunes 20 de octubre en el municipio de Tequisquiapan, en Querétaro. Fue reportada como desaparecida desde el 1 de octubre y la última vez que la vieron fue en la zona centro de Aguascalientes.

La familia de Angela tuvo que realizar manifestaciones en Aguascalientes para recibir atención de las autoridades. A pesar de que tuvieron acceso a videos de sus últimos momentos en el centro de la ciudad y también identificaron el vehículo en el que se fue, no pudieron hallarla con vida.

Todo lo que se sabe sobre la desaparición de Angela Gabriela Muñoz

De acuerdo con la Fiscalía , la menor de edad habría sido engañada por un hombre de 33 años identificado como Miguel Ángel “N”, quien la contactó a través de redes sociales y la convenció de irse con él a Querétaro.

Lo último que la familia de Angela sabía es que la menor iba a ir a trabajar en una zapatería en la calle Juárez, en el centro de Aguascalientes. Cuando comenzaron las investigaciones, la madre de la menor proporcionó un número de teléfono a las autoridades, el cual fue clave para tener avances.

El número era de Miguel Ángel, con ello pudieron identificar que se encontraba en Querétaro y poco después obtuvieron una orden de cateo. Ingresaron al domicilio en la comunidad de Bordo Blanco, Tequisquiapan, en donde identificaron el cuerpo de la menor al interior de un tambo.

Cuando Miguel estaba a punto de ser detenido por las autoridades, se disparó en la cabeza. Por lo pronto, se mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos, con la colaboración entre las fiscalías de Querétaro y Aguascalientes.

