Asesinan al influencer sinaloense Camilo Ochoa “El Alucín”, ligado a Los Chapitos

El influencer Camilo Ochoa Delgado, “El Alucín”, presuntamente ligado a la facción criminal de Los Chapitos , fue asesinado en su vivienda que se ubica en Temixco, Morelos. Los hechos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables.

El youtuber fue encontrado sin vida en su casa que se ubica en la colonia Lomas de Cuernavaca, durante la tarde del sábado 16 de agosto, con impactos de bala.

A través de un comunicado, la FGE señaló que mantiene estrecha colaboración con las instituciones estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad para esclarecer el asesinato.

La FGE de Morelos desarrolla los protocolos de intervención e investigación correspondientes en el homicidio de Camilo “N”, registrado esta tarde en la colonia Lomas de Cuernavaca, municipio de Temixco.

— FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) August 17, 2025

¿Qué se sabe del asesinato del influencer “El Alucín”?

Vecinos de la colonia Lomas de Cuernavaca llamaron a los servicios de emergencia alrededor de las 17:24 horas del sábado después de que en la casa del influencer se escucharan detonaciones de arma de fuego. Según los primeros reportes, un hombre salió de la vivienda y huyó en un vehículo color blanco.

¿Quién era el influencer “El Alucín”?

El influencer Camilo Ochoa de 42 años se dedicaba a producir contenido relacionado con el narcotráfico y a principios del 2025 fue señalado por tener vínculos con la facción de Los Chapitos.

Un boletín repartido en Culiacán, Sinaloa, que ligaba a colaboradores cercanos y lavado de dinero, puso su rostro junto al cantante Markitos Toys y Peso Pluma. En sus redes sociales también presumía su vida de lujos y ropa de marca.

