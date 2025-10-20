Detienen a Verónica “N”, esposa de “Felipillo”, hijo de “El Ojos” y exlíder del Cártel de Tláhuac

La madrugada de este lunes 19 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ejecutaron dos órdenes de cateo en la alcaldía Tláhuac, resultando en la detención de Verónica Morales Soto, esposa de Luis Felipe Pérez Flores, alias Felipillo, hijo del fallecido líder del Cártel de Tláhuac , Felipe de Jesús Pérez Luna, conocido como El Ojos.

Durante el operativo, también fueron arrestadas tres personas más vinculadas a la organización delictiva, además se aseguraron más de mil dosis y envoltorios con presunta droga.

Seguimos con las acciones de investigación e inteligencia para la desarticulación de grupos delictivos; en @TlahuacRenace, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a Verónica "N", líder de una célula delincuencial dedicada a la venta de droga,… pic.twitter.com/XBHOwYVAA2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 20, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Quién es Verónica Morales Soto?

Verónica Morales Soto, expresidiaria, fue detenida en 2019 junto a su esposo Felipillo en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, droga y un lanzagranadas.

Tras la detención de El Ojos El Ojos en 2017 y la muerte de este en un enfrentamiento con la Armada, Morales Soto asumió el liderazgo de la célula criminal que operaba en Tláhuac, coordinando actividades ilícitas como la venta de drogas, extorsión, préstamos de dinero, homicidio y despojo.

Impacto contra el Cártel de Tláhuac

El operativo fue resultado de una estrecha colaboración entre la SSC, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX ) y el Gabinete de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de desarticular células delictivas y reducir la violencia en la capital del país.

La detención de Verónica Morales Soto representa un golpe significativo al Cártel de Tláhuac , debilitando su estructura operativa y enviando un mensaje claro sobre el compromiso de las autoridades en la lucha contra la delincuencia organizada en la Ciudad de México.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.