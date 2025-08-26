¿Y qué tiene? Alicia Villarreal anuncia nuevo romance tras firmar divorcio con Cruz Martínez; él es su nueva pareja

“Es muy bonito ilusionarse otra vez”. Alicia Villarreal rompió el silencio y confirmó en sus historias de Instagram que está saliendo con el influencer Cibad Hernández.

La artista, reconocida por su trayectoria en la música regional mexicana, decidió compartir abiertamente con sus seguidores que se encuentra en una nueva etapa personal tras su divorcio con Cruz Martínez , quien le fue infiel y la violentó.

A tan solo 20 días de haber firmado su divorcio con el integrante de Kumbia Kings, con quien había enfrentado un proceso legal por violencia durante su matrimonio, la artista escribió:

Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme... seguramente me verán mucho con @cibadoficial11 con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo... amo demasiado!!

El mensaje fue acompañado de una fotografía en el que se observa el tatuaje que ambos se realizaron en el antebrazo: “C8217♡".

¿Cuándo comenzó la relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Los rumores sobre este romance comenzaron en julio, cuando Cibad compartió una imagen en Instagram donde reveló que Alicia lo invitó a uno de sus shows.

Asimismo durante sus últimas presentaciones por Estados Unidos, Alicia y Cibad se dejaron fotografiar junto a sus fans.

Por su parte, Cibad compartió un mensaje en el que se refirió a la intérprete de “Te quedó grande la yegua” como una “bella, inteligente y maravillosa mujer”.

La vida nos da pocas oportunidades para poder crear una bonita u respetable historia contada desde el corazón, cuando llegue ese momento disfrútalo al máximo y más si eres correspondido por una BELLA, INTELIGENTE y MARAVILLOSA MUJER. Es tiempo de escribir historias bonitas y de dar ejemplos de que sí se puede ser feliz -indicó.

¿Quién es Cibad Hernández, la nueva pareja de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández tiene 42 años, es 11 años menor que la regiomontana. Es conferencista motivacional y utiliza sus redes sociales para compartir reflexiones de vida y promover el empoderamiento femenino. Cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram y más de 4 millones en TikTok.

¿Cuándo se divorciaron Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Alicia Villarreal y Cruz Martínez finalizaron oficialmente su matrimonio el pasado miércoles 6 de agosto, durante una audiencia virtual. De acuerdo con la cantante, el proceso legal para disolver su vínculo conyugal se prolongó por dos años.

