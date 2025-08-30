Detienen a nueve integrantes de célula criminal “M4”, ligada al CJNG, en Edomex

Nueve presuntos integrantes de la célula delictiva “M4”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos en un operativo conjunto realizado en Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tlalnepantla, municipios del Estado de México (Edomex)

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

De acuerdo a un comunicado de prensa , la acción fue encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad estatal.

Detenidos son investigados por extorsión a transportistas y comercios

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos tenían como principales víctimas a operadores de transporte público, conductores de vehículos particulares y comercios locales, principalmente barberías.

#Resultados. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de la @SSPCMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SS_Edomex y #FiscalíaEdomex detuvieron a nueve sujetos, al parecer integrantes de una célula delictiva. (1/2) pic.twitter.com/ZBoqrkYxWe — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 31, 2025

Entre los métodos de presión, se documentaron amenazas armadas y disparos contra establecimientos para exigir cuotas de “protección ”.

En la carretera Progreso-Villa del Carbón, en Nicolás Romero, fueron capturados seis integrantes tras amagar a un chofer de transporte público para obligarlo a pagar. La víctima accedió al pago por temor a perder la vida.

Así fue la captura del líder “M4”

El operativo permitió detener a Erick “N”, alias M4, señalado como líder de la célula y segundo al mando de la estructura que encabezaba David “N”, alias El Davis , detenido en 2022 y sentenciado a 62 años de prisión por homicidio.

Tras su captura, Erick asumió el liderazgo del grupo, continuando con delitos de extorsión, secuestro y homicidio.

Autoridades investigan a Erick “N” por atacar con armas de fuego una barbería en Nicolás Romero, como forma de presión para obtener dinero de sus dueños.

Quedó grabado el momento en el que asaltaron una barbería en Chicoloapan, Edomex [VIDEO] Continúa la inseguridad en el Edomex. Ahora quedó grabado el momento en que dos hombres asaltan una barbería en el municipio de Chicoloapan.

Investigan a presunto infiltrado en la Fiscalía de Edomex

Entre los detenidos se encuentra Arturo “N”, quien realizaba servicio social en la FGJEM . De acuerdo con las indagatorias, presuntamente filtraba información a la célula criminal, además de estar relacionado con homicidios y la venta de drogas.

Por estos hechos, se le cumplimentó una orden de aprehensión por su participación en un asesinato cometido el 2 de febrero en Tlalnepantla.

Otros implicados y proceso judicial en curso en Edomex

También fue detenido Eduardo “N”, alias El Diamante, implicado en el mismo homicidio del 2 de febrero. En total, los nueve detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla y quedaron a disposición de un juez.

La FGJEM confirmó que Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N” están vinculados a proceso por extorsión.

Además, Jhoan “N” y Brandon “N” enfrentan cargos por secuestro con resultado de muerte contra un operador de transporte público en Nicolás Romero.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.