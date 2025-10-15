Conductor en estado de ebriedad atropella a grupo de personas en Azcapotzalco
Un conductor en estado de ebriedad atropelló a un grupo de personas afuera de un bar de la alcaldía Azcapotzalco; se registran seis lesionados.
Un conductor en estado de ebriedad atropelló a un grupo de personas que estaba afuera de un bar de la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco y luego huyó.
El incidente dejó seis personas lesionadas, algunas de gravedad
El auto fue abandonado en la colonia Ángel Zimbrón
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX busca al responsable