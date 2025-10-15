Conductor en estado de ebriedad atropella a grupo de personas en Azcapotzalco

Un conductor en estado de ebriedad atropelló a un grupo de personas que estaba afuera de un bar de la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco y luego huyó.

El incidente dejó seis personas lesionadas, algunas de gravedad

El auto fue abandonado en la colonia Ángel Zimbrón

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX busca al responsable