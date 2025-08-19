inklusion.png Sitio accesible
Así reclutaba el CJNG en Quintana Roo; obligaban a los jóvenes a comer carne humana

Autoridades de Quintana Roo detuvieron a integrantes de una célula del CJNG que obligaba a los reclutas a comer carne humana.

Escrito por: Tania Itzel Vargas

La Fiscalía de Quintana Roo dio a conocer que lograron la detención y desmantelamiento de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en Playa del Carmen y obligaba a los jóvenes a comer carne humana.

De acuerdo con lo informado, los integrantes de esta célula delictiva practicaban el reclutamiento forzado y atraían a sus víctimas a través de falsas ofertas de trabajo , generalmente de guardia de seguridad. Te contamos los detalles.

Desmantelan célula del CJNG que operaba en Playa del Carmen, Quintana Roo

Las autoridades de Quintana Roo informaron sobre la desarticulación de una célula del CJNG, que funcionaba al estilo de la célula que presuntamente creó el campo de entrenamiento en el Rancho Izaguirre en Jalisco.

Los integrantes de la célula delictiva en Quintana Roo realizaban reclutamiento forzado y adiestramiento violento que incluía prácticas de canibalismo.

Así era el modus operandi del CJNG en Quintana Roo para reclutar jóvenes

Tras la detención de ocho miembros del CJNG en Quintana Roo, el líder del grupo reveló que en el lugar se concentraron hasta 120 jóvenes, de los cuales cuatro fueron ejecutados y posteriormente cocinados.

De acuerdo con las declaraciones de los detenidos, se conocieron detalles del modus operandi de la célula del CJNG que operaba en Quintana Roo. Uno de los detenidos confesó que había sido reclutado mediante una oferta de trabajo falsas publicadas en redes sociales. Explicó que tras el secuestro fue llevado a un campo de adiestramiento en Jalisco. Aunque no especificó de cuál se trata, se puede deducir que se trataría del Rancho Izaguirre. Pero, ¿por qué los obligaban a comer carne humana?

¿Por qué el CJNG obligaba a los jóvenes a comer carne humana?

Según el testimonio de otros de los detenidos, el CJNG obligaba a los jóvenes, que habían atraído a través de falsas ofertas de trabajo con jugosos sueldos y hasta viajes todo pagado, a superar duras pruebas de supervivencia y, quienes fallaban eran ejecutados.

Posteriormente, los elementos del CJNG cocinaban los cuerpos de las víctimas y los sobrevivientes eran forzados a comer carne humana como un macabro rito de iniciación. El detenido confesó que quienes se negaban a comer carne humana también corrían con la misma suerte.

Las autoridades informaron que los detenidos fueron vinculados a proceso y se abrieron las carpetas de investigación correspondientes.

Tania Itzel Vargas

