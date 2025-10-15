Detienen a Donovan “N”, segundo implicado en el asesinato del abogado David Cohen

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se logró la detención de Donovan “N”, identificado como un presunto responsable del asesinado del abogado David Cohen el pasado 13 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.

Con él ya suman dos personas detenidas por el homicidio; su captura fue gracias a los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento de los operadores de los Centros de Comando y Control (C2).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Donovan “N”, detenido por asesinar al abogado David Cohen

La titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, declaró que fueron al menos dos personas las que participaron en el ataque contra el abogado. Una que conducía y al menos otra que accionó el arma.

Héctor “N” fue el primer detenido implicado en el crimen y ahora se le une Donovan “N”. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para seguir con las investigaciones del caso.

¿Cómo fue el asesinato del abogado?

La víctima, de 48 años, fue interceptado por dos sujetos en Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc; sin medir palabra, le dispararon en la cabeza y después huyeron del lugar.

El abogado David Cohen murió mientras recibía atención médica en un hospital privado de la CDMX, de acuerdo con el informe de la Fiscalía; se trató de un ataque directo y los detenidos eran “sicarios” que iban a recibir un pago por cometer el homicidio; investigan al autor intelectual.

⚠️📢Donovan “N” fue detenido como presunto responsable del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el 13 de octubre. Se trata del segundo implicado detenido, tras la captura de Héctor “N”, señalado como autor material del crimen pic.twitter.com/RYxUEElP9K — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 15, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.