Asesinan a balazos a niña de 12 años en Chalco, Edomex; señalan que sería por deuda

El asesinato de Dulce “N”, niña de 12 años, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, ha provocado una enorme indignación, pues la menor habría sido atacada a balazos en su casa, presuntamente, por una deuda económica.

El asesinato de Dulce “N” ocurrió durante las primeras horas del lunes 11 de agosto, en un domicilio ubicado en la calle Reforma, en el poblado de San Pablo Atlazalpan; elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llegaron poco después, sellaron el lugar y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

¿Cómo fue el ataque contra la niña de 12 años en Chalco?

Aproximadamente a las 05:00 am se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, cuando dos personas se quedaron afuera del domicilio y dispararon sin mediar palabras; hasta el momento se desconoce el motivo oficial del ataque y si los delincuentes buscaban atacar a toda la familia o solo a la menor.

Cuando los servicios de emergencia llegaron, determinaron que era muy tarde y que Dulce había fallecido por las lesiones, con disparos en el pecho y las piernas; por otro lado, sus abuelos, que se encontraban en la casa, resultaron ilesos.

Una hipótesis es que el motivo del ataque pudo ser una deuda con prestamistas; hasta ahora la Fiscalía no ha dado un comunicado al respecto, mientras que los familiares de la menor acudieron al Ministerio Público para presentar sus declaraciones sobre lo ocurrido.

Hasta ahora no hay ningún detenido tras el asesinato de la niña de 12 años en Chalco ; por lo pronto, elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladaron el cadáver para realizar los análisis correspondientes; también comenzaron a revisar las cámaras en la zona para identificar la ruta de escape que habrían seguido los delincuentes.

