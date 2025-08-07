Asesinan a niño de 5 años en Edomex por deuda de mil pesos

La Fiscalía del Estado de México (Edomex) investiga la muerte de un niño de 5 años , cuyo cuerpo fue encontrado en bolsas de plástico al interior de una vecindad ubicada en la colonia Ejidal El Pino, del municipio Los Reyes la Paz, después de que su madre no pagara una supuesta deuda de mil pesos.

Tres personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, ya que de acuerdo con las investigaciones, el pasado 28 de julio, los presuntos responsables acudieron a la casa de la mamá del menor y le exigieron que pagara su deuda de mil pesos, pero como no los tenía se llevaron al niño y aseguraron que se lo regresarían hasta que los entregara.

¿Qué se sabe del asesinato del niño en el Edomex?

Según testimonios de los vecinos, quienes hablaron en anonimato, el niño sufría de maltratos y la madre acudió en varias ocasiones por su hijo Fernando, pero no se lo entregaron.

El 4 de agosto, la madre inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía del Estado de México por el delito de privación de la libertad. Cuando los elementos de investigación entraron a la vecindad se encontró el cuerpo del menor en estado de descomposición en uno de los cuartos.

El cadáver del niño fue trasladado a la Fiscalía regional, donde continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y saber si los detenidos son los responsables de la muerte del menor.

Clausuran vecindad por asesinato de Fernando

Tras el hallazgo del cuerpo, la vecindad quedó asegurada por parte de las autoridades y los habitantes de dicho lugar solo piden poder retirar sus cosas.

Afuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Centro de Justicia La Paz, familiares y amigos de Fernando protestaron con carteles y exigieron justicia bajo el clamor “los niños no se tocan”.

