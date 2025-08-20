Emiten ficha roja contra el exfuncionario de Turismo, Simón Levy

El empresario y exfuncionario federal Simón Levy enfrenta una ficha roja de Interpol tras denuncias de daño a la propiedad. Además, podría recibir nuevas acusaciones por fraude y construcción ilegal. Este caso puso bajo la lupa la trayectoria de Levy, desde su papel en el sector público hasta las controversias en redes sociales.

En adn40 te explicamos quién es, qué lo acusa la justicia mexicana y cómo estas denuncias afectan su reputación.

Trayectoria profesional de Simón Levy

Simón Levy Dabbah es un empresario y exservidor público mexicano con una carrera destacada en los sectores privado y gubernamental. Desde los 12 años comenzó como emprendedor al fundar una compañía que importaba productos tecnológicos desde China a México, con lo que aprendió el idioma y desarrolló contactos internacionales.

Durante su juventud, combinó sus estudios en Derecho en la UNAM con el manejo de su empresa, la cual generó varios millones de dólares. Posteriormente, fundó Latin Asia Development Group y llegó a dirigir la Agencia de Inversión de la CDMX entre 2012 y 2018. Más tarde, en 2018, fue nombrado subsecretario de Planeación Turística en el gobierno federal.

Formación académica y aportaciones intelectuales

Levy posee una licenciatura en Derecho por la UNAM, además de un MBA, una maestría en Gestión Internacional y varios posdoctorados en universidades como Berkeley, Harvard y Yale.

En el ámbito intelectual ha publicado libros como Growth Without Debt (2017), reconocido por la Academia Mexicana de Geografía y Economía, y The Microglobal Age (2021), donde expone su visión del emprendimiento global. También ejerció como profesor y conferencista en temas de desarrollo económico y cooperación internacional.

¿Por qué Simón Levy tiene una ficha roja?

El caso más mediático de Simón Levy se remonta a 2021, cuando Emma Yolanda Santos, una mujer de la tercera edad, lo denunció por daños en un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. Un video lo mostró pateando la puerta del inmueble, hecho que llevó a las autoridades a solicitar su aprehensión.

A raíz de ello, la Interpol emitió una ficha roja para localizarlo en cualquier parte del mundo y lograr su detención. El caso generó un fuerte impacto, pues contrasta con la imagen de éxito profesional que Levy había proyectado durante décadas.

Nuevos cargos legales en proceso

Fuentes federales confirmaron que el exsubsecretario podría enfrentar nuevas acusaciones. Entre ellas destacan supuestos fraudes, estafas y construcciones sin permisos, también relacionados con la denunciante Emma Yolanda Santos.

La posibilidad de una segunda orden de aprehensión aumenta la gravedad de su situación legal. Este escenario refleja un momento complejo para Levy, cuya carrera internacional ahora se ve comprometida por asuntos judiciales pendientes en México.

¿De qué más se le acusa a Simón Levy?

Además de los procesos legales, Simón Levy fue señalado por difundir información falsa en redes sociales. Entre estas publicaciones estuvieron listas de supuestos funcionarios mexicanos investigados por EUA, las cuales fueron desmentidas oficialmente.

También se creo un portal web dedicado a exponer sus controversias, lo que deterioró su imagen pública. Así, pese a su papel como vicepresidente de The Ideasia Fund, la reputación de Levy enfrenta una crisis que lo coloca más en el centro de polémicas que de logros.

