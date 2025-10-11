Aseguran funerarias y Semefo de Iguala por el caso Ayotzinapa

Dos funerarias e instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) fueron clausuradas y aseguradas por fuerzas de seguridad federales debido a que, presuntamente, están relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace 11 años en Iguala, Guerrero.

Se trata de funerales “Rueda”, ubicado en la avenida Bandera Nacional, cerca del Centro, y de servicios funerales “El Ángel”, que se encuentra en la carretera Iguala-Chilpancingo, cerca del poblado Rancho del Cura.

La diligencia comenzó poco después del mediodía del pasado 9 de octubre por Agentes de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes participaron en la toma de control de los inmuebles.

Los agentes de la FGR colocaron los sellos de aseguramiento con folios 004 y 010, en que se leen los delitos de “desaparición forzada y otros” y “contra la salud”, adscritos a la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020.

