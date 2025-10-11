Capturan a “El Griego”, presunto cabecilla del grupo criminal sueco “Dalen”

Como parte de la colaboración interinstitucional con agencias de seguridad internacionales, fuerzas federales detuvieron en Quintana Roo a Mikael Michalis Ahlstrom Tenezos, alias “El Griego”, un ciudadano europeo señalado por tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

“El Griego” es considerado como un generador de violencia que operaba en Europa, contaba con una orden de aprehensión por ser el presunto líder del grupo criminal “Dalen”.

Junto con él fue detenido Tomás Alejandro Quibera Romero, señalado como su operador financiero y logístico, y a ambos se les aseguraron dosis de droga.

¿Cómo fue la detención de “El Griego”?

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC), el Instituto Nacional de Migración (INM) e Interpol.

En seguimiento a una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia, se realizó la búsqueda de Mikael “N”, quien es requerido por Europol y cuenta con una orden de arresto y ficha roja emitida por Interpol, por su relación en delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Con esta información, se estableció comunicación con agencias internacionales de seguridad para el intercambio de datos y la identificación de sus posibles zonas de movilidad -se detalló en un comunicado.

De este modo, se desplegaron vigilancias fijas y móviles en distintos puntos de Yucatán y Quintana Roo, realizando patrullajes terrestres y empleando herramientas tecnológicas para localizar los domicilios donde se ocultaba.

Derivado de las labores de inteligencia, se confirmó la presencia del objetivo en Cancún, donde se desplazaba junto con uno de sus principales operadores financieros. Ante ello, se implementó un dispositivo de seguridad sobre la carretera Cancún–Mérida, donde al verificar su identidad se les marcó el alto y fueron detenidos. Durante la inspección se les aseguraron diversas dosis de droga -agregó.

“El Griego” fue llevado a las autoridades migratorias correspondientes para su trasladado a Suecia, mientras que Tomás Alejandro “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para iniciar con su proceso penal.

