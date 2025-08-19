Hallan 6 extremidades en varios puntos de Tlaxcala y Puebla; autoridades ya investigan

Autoridades hallan seis extremidades en diferentes puntos de Puebla y Tlaxcala generó gran preocupación entre los habitantes. La Fiscalía confirmó que ya abrió una carpeta de investigación y trabaja en la identificación de las víctimas. El hecho, que se suma a otros episodios violentos en la región, plantea dudas sobre su relación con el crimen organizado y las condiciones de seguridad en ambas entidades.

¿Dónde se encontraron las extremidades?

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los restos fueron localizados en puntos cercanos a la frontera entre Puebla y Tlaxcala. La Fiscalía General del Estado de Puebla explicó que no necesariamente corresponden al lugar donde ocurrieron los hechos, lo que sugiere que pudieron haber sido trasladados después de la agresión.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses acudieron a realizar el levantamiento de los restos. El objetivo inmediato fue preservar evidencias que permitan reconstruir lo sucedido y confirmar la identidad de las víctimas a través de pruebas forenses.

¿Qué acciones ha tomado la Fiscalía?

La Fiscalía informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Entre las diligencias en curso se encuentran análisis de ADN, estudios antropológicos y revisión de bases de datos de personas desaparecidas. Estos procedimientos buscan dar respuesta a las familias que esperan noticias de sus seres queridos.

La institución también subrayó que no descarta ninguna línea de investigación. Se contempla la posibilidad de colaboración con las autoridades de Tlaxcala, debido a la ubicación del hallazgo, y la hipótesis de que el crimen esté vinculado con disputas entre grupos delictivos.

¿Cuál es el contexto de seguridad en Puebla y Tlaxcala?

Aunque Puebla y Tlaxcala no suelen figurar entre las entidades más violentas del país, en los últimos años registraron incidentes relacionados con el narcotráfico, el robo de combustible y enfrentamientos entre grupos criminales. Estos hechos dejaron un clima de tensión en comunidades que antes se consideraban tranquilas.

El hallazgo de restos humanos es un reflejo de los desafíos que enfrentan las autoridades locales. La población exige respuestas y mayor seguridad, mientras que los gobiernos estatales insisten en reforzar la coordinación y las estrategias contra el crimen organizado.

