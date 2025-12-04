Encuentran siete cuerpos en barranca entre límites de Tlaxcala y Puebla

Siete cuerpos fueron encontrados por un campesino en una barranca ubicada en los límites de Puebla y Tlaxcala y de acuerdo con los primeros reportes, corresponderían a personas que habrían sido secuestradas en el municipio de Tepeaca.

El hallazgo ocurrió el miércoles 3 de diciembre en la zona de San Felipe Zitlaltepec y Nopalucan de la Granja, donde tras la denuncia ciudadana se registró un fuerte operativo de seguridad para recabar indicios.

📢 En coordinación, autoridades colaboran por la seguridad en límites entre Puebla y Tlaxcala



En seguimiento a los hechos registrados en la zona limítrofe entre los estados de Puebla y Tlaxcala, las autoridades de ambas entidades han establecido un esquema inmediato de… pic.twitter.com/eFStKFl8LK — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 4, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el hallazgo de los cuerpos?

Un campesino encontró los siete cuerpos entre la maleza de la barranca. Los cadáveres presentaban signos de tortura e inclusive había partes corporales desmembradas. Ante ello llamó al 911, lo que derivó en un fuerte despliegue de seguridad y la posterior confirmación de los hechos por parte de los gobiernos de las entidades.

A través de un comunicado, el gobierno poblano señaló que tras el hallazgo en la zona limítrofe entre los estados de Puebla y Tlaxcala las autoridades de ambas entidades establecieron un esquema inmediato de coordinación interinstitucional para esclarecer lo que pasó.

Hallan 9 cuerpos en carro abandonado en límites de Puebla y Oaxaca; autoridades indagan vínculo con desapariciones [VIDEO] Autoridades de Puebla reportaron el hallazgo de 9 cuerpos, presuntamente de los estudiantes desaparecidos de Tlaxcala en las playas de Oaxaca; aquí el video

¿Qué se sabe del hallazgo de los cuerpos?

Las víctimas serían hombres de diferentes edades y a la par del hallazgo abandonaron una camioneta color blanco en la colonia Venustiano Carranza, en Xalostoc, Tlaxcala. Según medios locales, este vehículo estaría involucrado en el secuestro de estos siete hombres en el municipio de Tepeaca, Puebla.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.