Seguridad
Nota

Fiscalía inicia la cacería por “El Rayo”, ligado a La Barredora en Tabasco; ofrecen 250 mil pesos

La Barredora vuelve al foco tras la búsqueda de “El Rayo”, prófugo desde 2023. La Fiscalía ofrece 250 mil pesos por información anónima.

La Barredora
@FGETabasco | X
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

La Fiscalía General del Estado de Tabasco activó una recompensa de hasta 250 mil pesos para localizar a Euler Rubalcaba Colorado, alias “El Rayo”, identificado como presunto comandante del grupo criminal La Barredora y señalado por secuestro agravado. La autoridad confirmó que permanece prófugo desde su fuga del penal de Cárdenas en marzo de 2023.

Hijos de Hernan Bermudez Requena
El anuncio incluyó líneas de denuncia anónimas y un llamado urgente a la población. La FGE señaló que la captura del fugitivo representa un paso clave para frenar la expansión operativa de La Barredora en territorios colindantes.

¿Quién es “El Rayo” y por qué lo buscan?

Euler Rubalcaba Colorado es considerado un objetivo de alto riesgo. La Fiscalía lo relaciona con actividades de secuestro y con la estructura criminal que opera como brazo del Cártel del Golfo en la región. Su rostro redondo, ojos rasgados y estatura media ayudan a su identificación.

Las autoridades explicaron que la recompensa varía según la calidad de los datos aportados. Recordaron que el acusado conserva la presunción de inocencia hasta una resolución judicial.

La fuga que expuso fallas en el penal

La SSPC reveló que cuatro reos escaparon el 11 de marzo de 2023 con ayuda interna. El grupo utilizó un vehículo oficial para salir del Centro de Reclusión de Cárdenas sin oposición.

La evasión exhibió deficiencias de control y marcó un punto de inflexión en la vigilancia penitenciaria. Desde entonces, “El Rayo” se mantiene fuera del radar, lo que incrementa la urgencia del operativo.

Canales para aportar información

La FGE habilitó sistemas seguros y confidenciales:

Los reportes pueden realizarse sin revelar identidad, y la institución reiteró que cualquier dato puede abrir una línea de investigación y derivar en la recompensa total.

“La Barredora” y sus múltiples negocios en el Tren Maya

[VIDEO] Hernán Bermúdez Requena ha solicitado un amparo en pro de frenar su orden de aprehensión; el exsecretario de Seguridad de Tabasco tiene ficha roja

La búsqueda forma parte de una estrategia para debilitar a La Barredora. La detención de “El Rayo” permitiría desarticular células que operan en Tabasco y zonas limítrofes. Expertos locales señalan que capturar a perfiles con vínculos directos con grupos armados inhibe delitos como secuestro y extorsión.

Tabasco
