Caso Alma Elena: Encuentran cuerpo de mujer en muro de construcción en la Narvarte

El hallazgo del cuerpo de una mujer en el muro de una construcción en la alcaldía Benito Juárez , Ciudad de México (CDMX), conmocionó a vecinos y autoridades.

La víctima, identificada como Alma Elena Sánchez Marcelo, originaria de Chiapas, había desaparecido hace más de dos meses y fue localizada en la colonia Narvarte Oriente.

INVEA encuentra el cuerpo de la mujer en la Narvarte

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), el hallazgo se dio durante una inspección realizada el pasado 14 de agosto en un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Localizaron a una mujer desaparecida sin vida en predio de la Narvarte



El cuerpo de la víctima fue localizado en un área de cemento dentro del inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

El predio se ubica en la calle Zempoala, donde se construye un inmueble del Instituto de Vivienda.

La pista para dar con el cuerpo fue cemento recién colocado

Las autoridades informaron que, durante la inspección, se detectó una zona de cemento que no estaba contemplada en el proyecto original. Con apoyo de un binomio canino y especialistas en criminalística, arqueología y antropología, se retiró el material y se encontró el cuerpo de la mujer oculto entre muros.

El hallazgo fue posible gracias a la colaboración de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y el Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes ayudaron a remover la estructura. Los peritos confirmaron que el deceso ocurrió de forma violenta.

Identifican el cuerpo; se trata de Alma Elena

La mujer, de 30 años, había llegado desde Chiapas para trabajar en la capital. Según periodistas, Alma obtuvo el empleo a través del contacto de un hombre, presuntamente su pareja sentimental, identificado como Toño, quien laboraba como vigilante en la obra.

Los reportes indican que tras su desaparición, ocurrida el 10 de mayo, su ficha de búsqueda fue emitida hasta el 15 de junio. El sospechoso habría dicho a la madre de Alma que la joven había regresado a Chiapas , lo que retrasó la investigación. Actualmente, las autoridades realizan un operativo para dar con su paradero.

Fiscalía seguirá con las investigaciones

La Fiscalía capitalina informó que continuará con las investigaciones para esclarecer el caso y garantizar justicia a la víctima y su familia. Además, reiteró su compromiso de aplicar acciones que protejan los derechos de las mujeres y fortalezcan los protocolos de búsqueda.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde activistas y colectivos feministas exigen justicia y mayor protección para mujeres trabajadoras que, como Alma, migran a la capital en busca de mejores oportunidades.

