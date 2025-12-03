Hallan el cuerpo de una mujer de la tercera edad en descomposición en la colonia Doctores, CDMX

Autoridades de la CDMX reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición.

en avanzado estado de descomposición. La mujer de aproximadamente 70 años de edad falleció mientras estaba sola en su departamento ubicado en Eje Central esquina con la calle Antonio Solís, colonia Doctores , alcaldía Cuauhtémoc.

falleció mientras estaba sola en su departamento ubicado en Eje Central esquina con la calle Antonio Solís, , Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar la causa de muerte de la occisa.

