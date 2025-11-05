Detienen a menor con droga y armas en vecindad de la Doctores

En una acción conjunta entre autoridades locales y federales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), realizaron un operativo en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue detenido un menor de edad y se aseguraron diversas dosis de aparente droga, armas de fuego y un silenciador.

De acuerdo con el reporte oficial, el cateo se efectuó en un inmueble ubicado en la calle Pedro Miranda, luego de una serie de denuncias ciudadanas que alertaban sobre presuntas actividades de almacenamiento y distribución de estupefacientes en la zona.

Como parte de la investigación, agentes de la SSC realizaron labores de gabinete, vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento, lo que permitió reunir los datos de prueba necesarios para solicitar a un Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

¿Qué se incautó en la alcaldía Cuauhtémoc?

Durante el operativo los uniformados aseguraron:



Una bolsa de plástico con hierba verde seca similar a la marihuana, con peso aún por determinar

80 envoltorios con sustancia sólida con características de la cocaína

111 bolsitas con probable marihuana

Tres armas de fuego (dos cortas y una larga)

Un silenciador, cinco cargadores y 66 cartuchos útiles

En el lugar fue detenido un joven de 17 años, quien presuntamente resguardaba el inmueble. Tras su detención, los policías le informaron sobre sus derechos constitucionales y lo trasladaron, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, que continuará con las investigaciones.

El domicilio fue sellado y quedó bajo resguardo policial mientras avanzan las indagatorias.

Finalmente, las autoridades recordaron que al menor detenido se le presume inocente hasta que se determine su responsabilidad mediante una sentencia firme, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

