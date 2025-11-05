Operación Frontera Norte deja decomisos importantes de droga y detenciones de presuntos criminales

La "Operación Frontera Norte" continúa y de acuerdo con su último reporte , desde el 5 febrero se ha realizado la detención de 8 mil 707 personas y asegurado 6 mil 714 armas de fuego, así como un millón 158 mil 924 cartuchos de diversos calibres.

Las acciones enfocadas para disminuir la violencia y el traspaso de droga también ha derivado en el decomiso de 30 mil 878 cargadores, 107 mil kilos de droga, entre ellos 493 kilos de fentanilo, además del aseguramiento de 5 mil 442 vehículos y mil 042 inmuebles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

"Operación Frontera Norte" en noviembre

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch , durante noviembre se han realizado operativos en las que se ha detenido a presuntos criminales y asegurado kilos de droga.

Luego de un operativo en Baja California , elementos de la SSPC detuvieron a tres personas en Tijuana y Mexicali, además se aseguraron 46 dosis de metanfetamina y 21 de marihuana.

, elementos de la SSPC detuvieron a tres personas en Tijuana y Mexicali, además se aseguraron 46 dosis de metanfetamina y 21 de marihuana. En Ciudad Juárez, Chihuahua , se detuvo a una persona, se aseguraron seis armas de fuego, dos cargadores y un vehículo.

, se detuvo a una persona, se aseguraron seis armas de fuego, dos cargadores y un vehículo. En Escuinapa, Sinaloa , se aseguraron 13 armas de fuego, 27 cargadores, 200 cartuchos, cuatro artefactos explosivos improvisados, cuatro granadas, tres kilos de nitrato de potasio y un kilo de azufre elemental.

, se aseguraron 13 armas de fuego, 27 cargadores, 200 cartuchos, cuatro artefactos explosivos improvisados, cuatro granadas, tres kilos de nitrato de potasio y un kilo de azufre elemental. En Hermosillo, Sonora, se detuvo a dos personas, se aseguró un arma larga, tres cargadores, 90 cartuchos, 20 kilos de cocaína, 41 dosis de metanfetamina, un vehículo con reporte de robo y un inmueble. Por otro lado en San Luis Río Colorado, se detuvo a una persona, se aseguraron 60 kilos de metanfetamina y un tractocamión.

El @GabSeguridadMX informa los resultados obtenidos de la #OperaciónFronteraNorte del día 04 de noviembre de 2025. https://t.co/nq0rARg6dn pic.twitter.com/9JW86MfAQ2 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 5, 2025

¿Qué es la "Operación Frontera Norte"?

La Operación Frontera Norte se trata de un despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensas Nacional (Defensa) para luchar contra el tráfico de drogas, el paso de migrantes a Estados Unidos y el tráfico de armas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

