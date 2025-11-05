Buscan prisión domiciliaria para “Abuelita Carlota” tras disparar contra invasores de casas en Chalco

Este miércoles 5 de noviembre inició la audiencia de "Abuelita Carlota", mujer de la tercera edad que asesinó a dos presuntos invasores de casas en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex).

La señora de 74 años lleva siete meses presa en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo, en Chalco, después de ser señalada como responsable del homicidio de dos personas y tentativa de homicidio de un menor de edad.

Defensa buscará prisión domiciliaria para "Abuelita Carlota"

Durante la audiencia, los abogados de "Doña Carlota", como también la llaman, buscarán que se cambie la medida cautelar a prisión domiciliaria debido a su avanzada edad, así como enfermedades, las cuales se han agravado durante su estancia en el penal.

La audiencia se realiza en la cuarta sala de los Juzgados Penales de Chalco, con la jueza Karen Reyes Guadarrama con el objetivo de atender de la manera más justa este caso.

Caso "Doña Carlota" y la indignación social que provocó

El 1 de abril de 2025, "Doña Carlota" y sus hijos Eduardo y Mariana llegaron a una casa en Chalco de su propiedad y descubrieron que había sido invadida. Los habitantes se negaron a salir por lo que la mujer regresó armada, junto a su hijo.

En el lugar murieron Justin "N", joven de 19 años y Esaú "N", contra quienes disparó la "Abuelita Carlota". Además resultó herido un menor de 14 años identificado como Cristian.

Detienen a invasores de la casa de "Abuelita Carlota"

El 28 de mayo, las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México detuvieron a Lourdes Yohana y Víctor Heladio "N", por su presunta participación en la invasión de la casa en Chalco.

Los detenidos fueron identificados como parte de una organización autodenominada "Sindicato 22 de octubre", que está relacionada con delitos de despojo.

