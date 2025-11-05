Hallan con vida a Fernando Galindo, líder de transportistas secuestrado

La Fiscalía de Edomex informó que tras realizar las investigaciones correspondientes localizaron con vida al líder transportista Fernando Galindo Salvador quien fue privado de su libertad el pasado 30 de octubre en el municipio de Jilotepec; además, se logró la detención de algunos sujetos involucrados en el secuestro.

Hallan con vida a líder transportista

De acuerdo con los primeros reportes, Fernando Galindo de 69 años de edad fue secuestrado por varios sujetos armados afuera de una tienda en Jilotepec.

Mediante redes sociales, se compartieron las imágenes que muestran el momento en el que unos hombres lo obligan a subir a un vehículo Nissan Tsuru. Ante ello, la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana ( AAMARM ), organizaron bloqueos en la autopista México-Querétaro y en la caseta de cobro de Tepoztlán.

La #FiscalíaEdoméx informa que, como resultado de actos de investigación fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud F.G.S., a quien privaron de la libertad el pasado 30 de octubre en el municipio de Jilotepec, Estado de México.



Detienen a "El Moto", integrante de grupo criminal

La Fiscalía del estado también informó que se logró la detención de tres sujetos, entre ellos, Nery "N" alias "El Moto" identificado como integrante de un grupo criminal encargado de "alinear" a taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay. A los 3 hombres detenidos se les investiga por su probable responsabilidad en el secuestro y otros hechos similares.

Transportistas exigen seguridad

Los transportistas piden al Estado actuar ante la escalada de delitos contra el gremio pues se han dado a conocer muchos casos de desapariciones forzadas y extorsiones .

Cabe recordar que los transportistas tenían programado un bloqueo en Ecatepec y otros puntos de Edomex el próximo 7 de noviembre para exigir más seguridad y la destitución del director de Tránsito municipal. Hasta el momento se desconoce si la manifestación sigue programada o se cancelará tras el hallazgo del líder transportista.

