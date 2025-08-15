Se registra balacera en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc; Gobierno de Puebla confirma un muerto y heridos

El Gobierno del Estado de Puebla informó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales, se desplegó un operativo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc tras registrarse una riña donde murió una mujer y otra persona resultó herida.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Lo anterior para garantizar la seguridad de los asistentes al encuentro entre Puebla y Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

📢 Comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública



La @SSPGobPue informa que, en coordinación con la @SSC_Pue y autoridades federales, garantiza la seguridad de las y los asistentes al partido de fútbol que se realizará en el estadio Cuauhtémoc la tarde de este viernes.



📰… pic.twitter.com/IIeYNClZCa — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) August 16, 2025

Riña deja una persona muerta y un herido

Horas antes del silbatazo inicial, en las inmediaciones del estadio se registró una riña entre dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas. De acuerdo con las autoridades , el saldo fue de un hombre lesionado por arma de fuego y una mujer sin vida.

Versiones preliminares señalan que la agresión se dio en un punto cercano a la avenida Ignacio Zaragoza, una de las principales vías de acceso al estadio.

🚨 #AlertaADN



Reportan un enfrentamiento entre civiles armados en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc en Puebla. Autoridades confirmaron una persona muerta y un herido pic.twitter.com/amjR2fFZ8B — adn40 (@adn40) August 16, 2025

Tras el ataque, los presuntos responsables habrían huido a bordo de un vehículo, lo que movilizó a los cuerpos policiacos para su localización.

Fiscalía de Puebla abre investigación

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables. Peritos y agentes ministeriales acudieron a la zona para recabar evidencias y testimonios de los presentes.

Hasta el momento, todo lo que se conoce es gracias a videos e imágenes que comenzaron a circular en redes sociales.

¿Se suspende el Puebla vs Atlético San Luis?

Hasta el momento, las autoridades de la Liga MX no han informado si se suspende o se cancela el partido; lo que sí se sabe es que se retrasó 10 minutos su inicio.

Es decir, comenzará a las 19:20 horas (tiempo local).

Información en desarrollo...

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.