Palenque de la Feria de Tlaxcala 2025: Artistas, cartelera, boletos y todo lo que debes saber

La Feria de Tlaxcala 2025 ya tiene todo listo para recibir uno de sus eventos más esperados: el Palenque. Ya hay fechas oficiales, además de un cartel de artistas que promete grandes espectáculos. En adn40 te presentamos todos los detalles sobre cuándo inicia, las y los cantantes que se presentarán, la venta de boletos, precio y que otras actividades habrá.

¿Cuándo es el Palenque de Tlaxcala 2025?

Este año, el evento se celebrará del jueves 23 de octubre al lunes 17 de noviembre.

¿Qué artistas se presentarán en el Palenque de Tlaxcala 2025?

Entre los artistas confirmados destacan Natalia Jiménez (25 de octubre), El Coyote y Chuy Lizárraga (26 de octubre), Julión Álvarez (31 de octubre), Conjunto Primavera (2 de noviembre), Carin León (15 de noviembre), Gabito Ballesteros (7 de noviembre), Jorge Medina y Josi Cuén (8 y 9 de noviembre), Alfredo Olivas (14 de noviembre) y Gloria Trevi (16 de noviembre).

Con mucha emoción les comparto la cartelera más esperada de todo el año, oficialmente les presento la Feria de Ferias Tlaxcala 2025 😉



Precio de los boletos para el Palenque de Tlaxcala 2025

La venta de boletos para el Palenque de la Feria de Tlaxcala 2025 estará disponible en línea, a través de toptickets.com.mx. También pueden adquirirse en puntos físicos como Restaurante Los Portales (10:00 a 18:00, lunes a sábado) y Plaza Galerías Tlaxcala (11:00 a 20:00, lunes a domingo).

Los precios varían según el artista y la ubicación dentro del recinto, con diferentes categorías que incluyen:



General

Plata

Oro

VIP

Por ejemplo, para Natalia Jiménez los boletos cuestan desde $500 (General) hasta $1,600 (VIP) mientras que Julión Álvarez tiene entradas desde $1,000 hasta $5,000.

Cabe destacar que el costo de la entrada general a la Feria de Tlaxcala será de tan solo 10 pesos. Además, el acceso será gratuito para niñas y niños que midan menos de 1.20 metros, así como para personas adultas mayores que presenten su credencial vigente del INAPAM.

