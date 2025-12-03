Renata fue asesinada por la pareja de su mamá; el feminicidio pudo haberse prevenido

Renata de 13 años fue víctima de feminicidio por la pareja de su mamá, sin embargo, los hechos se pudieron haber prevenido ya que las autoridades no actuaron cuando se puso una denuncia ante el Ministerio Público.

Daniel colocaba su teléfono en el baño cada vez que la pequeña se quería meter a bañar

La madre lo denunció, pero cuando entregaron el video como prueba el MP dijo que no había delito porque la niña encontró el celular y no se culminó el acto

Cinco meses después Daniel irrumpió en la casa de la madre, abusó de Renata y después la asfixió