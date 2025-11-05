Vinculan a proceso a Juan Aarón ‘N’ y Vidal ‘N’ integrantes de ‘Los Mal Portados’; secuestraron y quemaron a mariachis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de la CDMX realizó la detención de cinco delincuentes que habían secuestrado, robado y quemado a unos mariachis en la alcaldía Iztapalapa.

Dos de los agresores mayores de edad, Juan "N" y Vidal "N", fueron imputados por un agente del Ministerio Público con base en datos de prueba que obtuvieron. Te contamos los detalles del caso.

Detienen a 5 agresores que secuestraron y quemaron a mariachis

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, los cinco agresores de los mariachis fueron detenidos mientras circulaban en una camioneta negra por calles de la alcaldía Iztacalco.

Gracias a la pronta atención a una denuncia ciudadana y resultado del análisis de las cámaras de videovigilancia de los #C2, en @IztacalcoAl, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a 5 posibles responsables de privar de la libertad a seis personas, agredirlas físicamente, robarles… pic.twitter.com/8w7CwPAHBU — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 27, 2025

A los dos agresores se les vinculó a proceso y se les dictó como medida cautelar prisión preventiva, así mismo el juez dio seis meses para el cierre de la indagatoria. Por su parte, los tres delincuentes menores de edad, Kevin "N", Bruno "N" y Alexis o Jhonatan "N", que también participaron en el secuestro y tortura de los mariachis, también fueron vinculados y se les impuso internamiento preventivo, no obstante, en 45 días serán revisadas sus medidas cautelares.

¿Cómo fue el secuestro de los mariachis en Iztapalapa?

De acuerdo con los informes de los elementos de la SSC de la CDMX, los mariachis declararon que, la noche del 25 de octubre, acudieron a amenizar una fiesta en una casa de la alcaldía Iztapalapa. Supuestamente, los agresores se molestaron porque los mariachis no se sabían algunas canciones.

Por este motivo, los raptaron y les robaron el dinero que les habían pagado por su presentación. Los agresores también golpearon a los mariachis y quemaron a dos de los músicos; uno presentó quemaduras en el 80% de su cuerpo, mientras que el segundo mariachi, en el 20%.

Luego, los delincuentes que supuestamente forman parte de la célula delictiva denominada Los Mal Portados, llevaron a los mariachis en una camioneta negra y los abandonaron en calles de la alcaldía Tlalpan. Fue entonces que los mariachis pidieron el apoyo de las autoridades.

