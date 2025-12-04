Tráiler atropella y mata a una mujer en avenida Cuitláhuac; hay una menor herida

Un tráiler atropelló a una mujer y a una menor de edad, cuando cruzaban Eje 3 Norte Cuitláhuac, a la altura de la calzada Vallejo, en la colonia Pro Hogar, alcaldía Azcapotzalco. La mujer murió tras el impacto y la niña resultó gravemente lesionada

Al lugar arribaron los servicios de emergencia; sin embargo, la mujer se encontraba ya sin signos vitales. Te contamos los detalles.

🚨 Tragedia en Azcapotzalco: una mujer perdió la vida y una niña resultó gravemente lesionada tras ser atropelladas por un tráiler en Eje 3 Norte Cuitláhuac



🎥: @ortega__karen pic.twitter.com/JKPeHozOBM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 4, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en la avenida Cuitláhuac?

Este jueves 4 de diciembre, una mujer, de entre 30 y 35 años, intentaba cruzar la avenida junto a una niña, cuando fueron embestidas por la pesada unidad. Según los reportes preliminares, la mujer perdió el equilibrio cuando bajaba la banqueta para cruzarse, por lo que el conductor no la vio y la atropelló. No obstante, inmediatamente el chofer se bajó del tráiler y se dio a la fuga.

Al lugar arribaron elementos policiacos y paramédicos del ERUM. Personal médico confirmó el fallecimiento de la mujer, de aproximadamente 35 años, quien ya no presentaba signos vitales.

¿Qué pasó con la menor de edad?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la menor, de aproximadamente unos 5 años de edad, fue diagnosticada con fractura bilateral de cúbito y radio, por lo que fue trasladada al Hospital de Magdalena de las Salinas, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Tras lo ocurrido, la zona fue acordonada mientras Servicios Periciales realizaron el procesamiento del lugar.