Autoridades de la CDMX publican lista y fotos de personas fallecidas en espera ser reclamadas por sus familiares

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CDMX) publicó un listado con más de 50 personas fallecidas, acompañado de fotos y datos que podrían ayudar a identificarlas. Esta acción busca dar con sus familiares para ofrecerles un cierre digno y evitar que los cuerpos sean inhumados sin identidad.

Entre las personas registradas hay hombres y mujeres de distintas edades, encontrados en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y otras. Los fotoboletines incluyen nombre, sexo, año de nacimiento, señas particulares y ubicación del hallazgo.

¿Dónde consultar la lista y fotos de las personas fallecidas?

Las autoridades han habilitado un espacio en línea con el registro completo. Este puede consultarse en el portal oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, en la sección de fotoboletines:



En estos boletines se presentan datos relevantes como tatuajes, cicatrices, prendas u objetos encontrados junto a la persona, así como la alcaldía y fecha del hallazgo. También se publican casos en redes sociales oficiales, como el Instagram @cbusquedacdmx.

Un caso que refleja la importancia de la identificación

Uno de los casos destacados es el de Gilda Guadalupe Pérez Rivera, joven de 26 años encontrada sin vida en Tlatelolco el 8 de marzo de 2025. Había sido reportada como desaparecida en la colonia Buenavista. Su madre pudo identificarla gracias a la información difundida, mostrando la importancia de estas publicaciones para las familias que buscan a sus seres queridos.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en CDMX?

No es necesario esperar 72 horas para levantar un reporte. Se puede acudir de inmediato a la Comisión de Búsqueda de la CDMX en República de Cuba 43, Colonia Centro, o llamar al 55 6357 9282, 55 6357 8079 y Locatel (5658 1111). También se puede contactar vía redes sociales en @busqueda_cdmx.

Al realizar el reporte, se recomienda proporcionar nombre completo, edad, descripción física, señas particulares, último lugar visto y cualquier dato que ayude a la localización.

