Detienen a 59 policías municipales de Cintalapa, Chiapas, incluyendo al director general

La Fiscalía General del Estado de Chiapas , a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, informaron la detención de 59 elementos de la policía municipal de Cintalapa, incluido su director, y a otras cuatro personas ligadas al Cártel Chiapas-Guatemala.

La noticia provocó impactó en la zona, ya que esos 59 elementos tenían un registro activo en la policía municipal, salían a la calle todos los días y, en teoría, tenían que cuidar a la ciudadanía, pero las investigaciones revelaron que no era así, que en realidad tenían asociación delictuosa y ahora fueron detenidos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Operativo termina en la detención de 59 elementos de la policía municipal en Chiapas

Un Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 01 autorizó el cateo de seis inmuebles en el municipio de Cintalapa, los cuales terminaron en la detención de los 59 elementos de la policía municipal, incluyendo a Ulber “N”, el director general.

Todos ellos fueron detenidos por el uso indebido de sus condecoraciones, uniformes e insignias, así como asociación delictuosa, considerando que fueron detenidos en el mismo lugar que otros civiles identificados como miembros del Cártel Chiapas-Guatemala.

En los cateos se aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm y 16 cartuchos útiles, dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete vehículos (uno con placas de CDMX), una cuatrimoto y un ejemplar de felino (jaguar).

La Fiscalía de Chiapas informó que seguirá con “acciones contundentes” contra las personas generadoras de violencia, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, como en este caso fue la misma policía municipal.

En cateos, grupo interinstitucional detiene a 59 elementos de la Policía Municipal y cuatro presuntos responsables de delitos contra la salud#FGEChiapas #089DenunciaAnónima #911Emergencias #JusticiaConHumanismo#CeroImpunidad

Para más información▶️https://t.co/JLZIbLBOjP pic.twitter.com/sHfOpKrQzg — FGEChiapas (@FGEChiapas) August 12, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.