Detienen a objetivo prioritario de célula delictiva en la alcaldía Iztapalapa
El objetivo prioritario fue detenido junto a una mujer, en posesión de droga y un vehículo de alta gama en la alcaldía Iztapalapa, según el titular de la SSC CDMX.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, informó que tras trabajos de investigación fue detenido un hombre que era considerado un objetivo prioritario y que era integrante de una célula delictiva.
El secretario de Seguridad capitalina señaló que el hombre fue detenido en la alcaldía Iztapalapa junto a una mujer, en posesión de un arma de fuego corta, más de 100 dosis, tres paquetes de presunta droga y un vehículo de alta gama.
Tanto el integrante de la célula delictiva generadora de violencia como la mujer fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Otras detenciones de generadores de violencia en la CDMX
El 13 de agosto, el secretario informó de la detención de una célula delictiva tras un operativo del personal de la SSC CDMX con apoyo de la Fiscalía CDMX y las instancias del Gobierno. Se realizaron dos órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
La mujer era señalada como operadora financiera y el hombre está presuntamente vinculado a la venta y distribución de narcóticos para dicho grupo delictivo, además se aseguraron mil dosis de presunta droga.
🚨#AlertaADN— adn40 (@adn40) August 13, 2025
Detuvieron a una mujer, señalada como operadora financiera de una célula delictiva en la CDMX y a un cómplice, tras cateos en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza https://t.co/qlzsH1Uxig
El pasado 3 de agosto, la policía, en coordinación de la Fiscalía General del Estado de México detuvo a cinco hombres, entre ellos al presunto líder de un grupo delictivo generador de violencia en la Ciudad de México. Se les aseguraron un arma de fuego corta y bolsas de presunta droga. Se le atribuyen dos eventos de secuestro ocurridos en mayo y junio de 2024, así como un feminicidio en Iztapalapa, además de un homicidio en Miguel Hidalgo.
Extorsionadores en la alcaldía Tláhuac
El pasado 2 de agosto se aseguraron más de mil 300 dosis de presunta droga en diferentes presentaciones, un arma corta, 44 cartuchos útiles y 68 mil pesos en efectivo. Uno de los detenidos está posiblemente relacionado con actividades relacionadas a la extorsión a vendedores de gas en la alcaldía Tláhuac.
