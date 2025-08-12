Se desploma elevador en Plaza Mitikah de la alcaldía Benito Juárez; hay movilización de servicios de emergencia

La tarde noche este martes 12 de agosto se reportó la caída de un elevador en el centro comercial Plaza Mitikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, al sur de la capital. De acuerdo con los primeros informes, al menos dos personas resultaron lesionadas tras el incidente.

Usuarios presentes en el lugar alertaron sobre el desplome repentino del elevador, causando pánico entre quienes se encontraban en el interior y en las áreas cercanas. Las autoridades y el personal de la plaza acudieron de inmediato para brindar auxilio a los afectados y asegurar la zona.

De acuerdo con el alcalde de la demarcación, Luis Mendoza Acevedo, la plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil.

¿Quiénes resultaron lesionados tras la caída del elevador en plaza Mitikah?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el desplome del elevador en Plaza Mitikah dejó como saldo a dos personas lesionadas: un hombre de 47 años y una mujer de 60. Ambas presentaban lesiones en la cabeza y la región cervical, por lo que fueron trasladadas de inmediato a un hospital para su atención médica especializada.

Pablo Castorena Se desploma elevador en plaza Mítikah

Suspenden actividades en plaza Mítikah

La alcaldía Benito Juárez informó la suspensión temporal de actividades en Plaza Mitikah, como medida preventiva, luego del incidente relacionado con la caída de un elevador en el centro comercial.

La autoridad local indicó que la reapertura quedará sujeta a la revisión integral del funcionamiento de los elevadores, así como a la verificación de la documentación correspondiente que garantice la seguridad de las instalaciones.

¿En qué año se inauguró plaza Mitikah?

Por si fuera poco, se trata de una de las plazas más nuevas que hay en toda la Ciudad de México, ya que fue inaugurada en el 2021, luego de una gran polémica por la construcción y la zona en la que se ubica.

El proyecto comenzó en el 2008, aunque se detuvo por varios años, hasta que pudo recibir al público en el 2021. Mitikah se localiza en Av. Río Churubusco 601, Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Pablo Castorena / adn40 Se desploma elevador en plaza Mítikah

