Aunque no lo creas, existen varias señales que aparecen en tus pies que podrían ser síntomas de un cáncer agresivo. Por esta razón, es importante que no ignores esos cambios inusuales, pues la detección temprana te puede salvar la vida.

Pero, ¿cuáles son esas señales en los pies que no puedes dejar pasar? En adn Noticias, te contamos de qué se trata.

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Lista de señales en los pies que pueden ser síntomas de cáncer

Cuando hablamos de síntomas de cáncer, la mayoría de las personas piensan en pérdida de peso, fatiga, aparición de tumores, por mencionar algunos, pero pocas veces, se mencionan señales que suelen aparecer en los pies.

Aunque este tipo de señales en los pies no siempre están relacionadas con cáncer, especialistas recomiendan no ignorar esos pequeños cambios visibles y acudir de inmediato a una revisión médica. A continuación, te compartimos las 5 señales en tus pies que podrían estar relacionadas con enfermedades oncológicas.

Hinchazón persistente en los pies

Si la hinchazón en pies o tobillos aparece sin una causa aparente, es importante acudir al médico, pues este síntoma en los pies puede estar relacionado con problemas circulatorios, linfáticos o incluso con ciertos tipos de cáncer del sistema linfático.

OJO: Acude al médico de inmediato si la hinchazón se acompaña de dolor, cambios en la piel o sensación de pesadez.

Cambio de color en uñas

Aunque los cambios de color en las uñas de los pies pueden tener una causa benigna, es importante que no ignores esta señal. Por ejemplo, la aparición de líneas oscuras, manchas negras o pigmentaciones inusuales bajo una uña, pueden ser un síntoma de melanoma, un tipo de cáncer de piel.

OJO: La detección temprana es clave para mejorar el pronóstico.

Heridas que no cicatrizan

Una lesión o una úlcera que permanece abierta por mucho tiempo y no cicatriza, puede ser una señal de alerta, pues se trata de un síntoma que podría estar relacionado con cáncer de piel.

OJO: Las lesiones malignas pueden presentar bordes irregulares, sangrado recurrente y cambios progresivos de tamaño y apariencia.

Bultos o masas extrañas

La presencia de un bulto en el pie o en el tobillo no siempre es un síntoma de cáncer, pero sí necesita atención médica. Sobre todo, si aumenta de tamaño, provoca molestias o afecta tu movilidad.

OJO: Algunos tumores en tejidos blandos suelen pasar desapercibidos.

Cambios en la textura de la piel o lunares

Señales como el engrosamiento de la piel, descamación persistente, o cambios repentinos en la textura podrían ser señales de cáncer de piel.

Igualmente, es indispensable prestar atención a los lunares en tu pies, pues cualquier cambio en la forma, el color o la textura son señales de alerta que requieren revisión médica inmediata.

Ahora que ya conoces cuáles son las señales en tus pies que podrán estar alertando que padeces un cáncer peligroso, no lo pases por alto y acude al médico, pues identificar este tipo de lesiones sospechosas de manera temprana te puede salvar la vida.

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