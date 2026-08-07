Científicos crean los primeros virus diseñados por la IA, ¿son peligrosos para los humanos?

La tecnología avanza a pasos agigantados y recientemente un grupo de científicos crearon los primeros virus diseñados mediante la inteligencia artificial y aunque esta herramienta puede ser utilizada para nuevos medicamentos también podría representar un riesgo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo crearon virus con inteligencia artificial?

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Science estos virus son de un tipo conocido como bacteriófagos y se utilizan para tratar pacientes con infecciones persistentes.

El Dr. Brian Hie, ingeniero químico de la Universidad de Stanford en California usó modelos de lenguaje genómico para diseñar genomas funcionales y posteriormente los virus se crearon en el laboratorio y se enfrentaron a la bacteria E.coli que habían sido resistentes.

Esta capacidad de diseñar genomas y ajustarlos para microorganismos específicos podría transformar la terapia con fagos y ampliar las herramientas biotecnológicas.

Hie y sus colegas usaron modelos de IA llamados Evo1 y Evo2 para diseñar los nuevos genomas virales con daros genéticos de 2 millones de bacteriófagos y se excluyeron los códigos genéticos que puedan infectar a plantas, humanos y otros animales para reducir el riesgo de que la IA creara virus peligrosos.

Generó miles de genomas y se introdujeron en bacterias que leyeron el código genético y produjeron los nuevos bacteriófagos y una combinación superó la resistencia de dos cepas diferentes de E.coli.

La seguridad y bioprotección de la creación de virus

Los científicos señalaron que aunque es un avance importante en la medicina es importante consultar a profesionales de seguridad y bioprotección. El profesor Tom Inglesby y el Dr. Moritz Hanke, del Centro para la Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore indicó que aunque “la capacidad de componer genomas virales mediante IA generativa ya existe; lo que falta es la gobernanza para gestionarla de forma segura”.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.