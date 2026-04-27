El influencer Luisito Rey oconfirmó que tuvo cáncer de dedo por comerse las uñas.

El influencer Luisito Rey oconfirmó que tuvo cáncer de dedo por comerse las uñas.

El influencer mexicano Luisito Rey sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer en un dedo, una terrible enfermedad que fue consecuencia de un muy mal hábito que millones de personas repiten a diario sin medir riesgos: comerse las uñas.

Sí, aunque no lo creas, el creador de contenido explicó que todo comenzó como una mala costumbre ligada a la ansiedad, pero terminó en una cirugía en la que incluso le retiraron piel y la uña afectada. Te contamos todos los detalles.

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Luisito Rey revela que tuvo cáncer en un dedo y advierte sobre este mal hábito

Si ya te estás preguntando si es verdad que comerse las uñas puede causar cáncer de dedo, te contamos que el mismo Luisito Rey reveló en un video que fue diagnosticado con carcinoma, un tipo de cáncer que se desarrolló en uno de los dedos de su mano.

El influencer relató que tuvo que someterse a un procedimiento para retirar tejido dañado y mantenerse bajo observación médica.

Además, reconoció que durante años se mordía las uñas por estrés y ansiedad, una práctica que le provocaba pequeñas heridas recurrentes. Aunque no todos los casos derivan en algo similar, sí dejó un mensaje claro, lo mejor es nunca normalizar señales del cuerpo.

¿Comerse las uñas es una enfermedad?

Sí, cuando se vuelve compulsivo puede considerarse un trastorno llamado onicofagia. De acuerdo con especialistas de la UNAM, esta conducta suele estar relacionada con estrés, ansiedad o necesidad de liberar tensión emocional. Puede presentarse en niños, adolescentes y adultos.

¿Te pasa? La verdad es que muchas personas lo hacen sin darse cuenta; lo hacen mientras trabajan, estudian, ven televisión o atraviesan momentos de presión.

¿De qué me puedo enfermar si me como las uñas?

Morderse las uñas no solo afecta la apariencia de las manos. También puede provocar:

Infecciones por bacterias y hongos alrededor de la uña

y hongos alrededor de la uña Inflamación, dolor y enrojecimiento en los dedos

Lesiones en encías o labios

Introducción de gérmenes a la boca

Deformación o debilitamiento de la uña con el tiempo

Si además existen heridas abiertas frecuentes, el riesgo de complicaciones aumenta.

Recomendaciones para dejar de comerse las uñas

Si quieres deshacerte de este mal hábito, expertos recomiendan:

Detectar momentos de ansiedad que lo disparan

que lo disparan Mantener uñas cortas y cuidadas

Usar esmaltes de sabor amargo

Sustituir la conducta con una pelota antiestrés o pluma

o pluma Buscar apoyo psicológico si es compulsivo

La experiencia de Luisito Rey demostró que comerse las uñas puede ser un mal hábito mucho más peligroso de lo que imaginas. Morderse las uñas parece inofensivo, pero puede traer consecuencias reales para tu salud. Si tus dedos se inflaman, sangran o presentan cambios extraños, lo mejor es que acudas con un médico y trates de evitarlo.

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