EUA registra primer caso de virus del Nilo Occidental de 2026

Estados Unidos, que atraviesa por un brote complicado de ciclosporiasis, registró ahora el primer caso de virus del Nilo Occidental de 2026 en Carolina del Norte, así como varios mosquitos que dieron positivo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado está investigando este primer caso registrado en un residente del condado de Gaston. Además se identificó a un donante de sangre positivo, en Mecklenburg, a través de pruebas de detección rutinarias.

¿Qué es el virus del Nilo Occidental?

De acuerdo con el Centro para la Seguridad Alimentaria y Salud Pública (CFSPH, por sus siglas en inglés) el virus del Nilo Occidental (VNO), es un virus aviar que puede causar una enfermedad mortal en algunas especies de mamíferos, reptiles y aves.

Este virus no es nuevo, pues apareció por primera vez en el Hemisferio Occidental en 1999 y desde ese momento se ha propagado hacia el norte de Canadá, América Central y del Sur y el Caribe.

Mosquitos infestados por el virus del Nilo Occidental

El Laboratorio Estatal de Salud Pública del NCDHHS identificó el virus del Nilo Occidental en mosquitos recolectados en los condados de Cabarrus, Forsyth y Mecklenburg durante el mes de julio, es decir, que se reportaron antes de lo habitual, ya que casi siempre se presentaban en el verano.

¿Cuáles son los síntomas del virus del Nilo Occidental?

Aunque la mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no presentan síntomas, una de cada cinco sí los desarrolla y los principales son: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y artificiales.

Además, una de cada 150 personas desarrollará una enfermedad neurológica grave, cuyos síntomas pueden incluir rigidez de cuello, desorientación, convulsiones y parálisis.

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