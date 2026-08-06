Cáncer de colon: los síntomas urgentes que te advierten que ya está presente

El cáncer de colon es una enfermedad que va en aumento en los jóvenes y una detección a tiempo puede salvar la vida, por lo que los especialistas recomiendan estar al pendiente de los síntomas, ya que muchos de ellos son de alerta.

El cáncer de colon representa la primera causa de muerte por tumores malignos en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México y entidades del norte, de acuerdo con la Secretaría de Salud, y cada año se diagnostican cerca de 15 mil casos nuevos en nuestro país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo se origina el cáncer de colon?

El cáncer colorrectal se desarrolla en los tejidos del colon o del recto y ocurre cuando hay cambios en su material genético y en la mayoría de las veces se desconoce la causa exacta.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de colon?

Diarrea

Estreñimiento

Heces delgadas

Sangre en las heces

Pérdida de peso sin motivo

Fatiga

Según Medline Plus, este tipo de cáncer no produce signos ni síntomas en su fase inicial, por lo que si estos aparecen es porque la enfermedad ya está presente.

De entre los síntomas anteriormente mencionados, y que más alarma causan, y que te indican que debes acudir urgentemente al médico son el dolor abdominal intenso y sangre en las heces.

¿Cómo prevenir el cáncer de colon?

No fumar

Limitar el alcohol o tomar menos de 3 bebidas por día

Controlar el peso

Hacer el ejercicio con regularidad

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.