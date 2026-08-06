Ciclosporiasis llega a México y se propaga; activan protocolos para revisar frutas y verduras

La ciclosporiasis, brote que ya cobró dos vidas en Estados Unidos, llegó a México y hasta el momento suma 33 casos distribuidos a lo largo de la República, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal provocada por el parásito Cyclospora, y se caracteriza por provocar diarrea explosiva. Si no se trata puede durar hasta un mes en el organismo e inclusive influir en que personas con comorbilidades presenten complicaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe de la ciclosporiasis en México?

El brote ciclosporiasis en EUA comenzó a principios de julio, antes del retiro de la lechuga iceberg de Taylor Farms de México y desde entonces se ha esparcido a por lo menos 15 estados, entre ellos Carolina del Norte, Pensilvania, Iowa, Missouri, Nebraska, Indiana y Michigan.

Debido a la cercanía que tenemos con EUA, ya también se registró en México, por lo que las autoridades activaron protocolos de investigación epidemiológica y de verificación sanitaria.

Asimismo, toman muestras de frutas, verduras y agua para un análisis especializado, mientras hacen entrevistas epidemiológicas para detener el brote.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

Diarrea acuosa o evacuaciones explosivas

Pérdida del apetito

Pérdida de peso

Dolor de estómago

Dolor de cabeza

Vómito

Fiebre

Dolores corporales

¿Cómo se propaga la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis se propaga cuando las personas comen alimentos o beben agua contaminada con heces y toma al menos de 1 a 2 semanas en el medioambiente (fuera del cuerpo) después de haber salido en la defecación.

También se le relaciona con productos frescos como lechuga, cilantro, brócoli y verduras de hoja verde, por lo que se recomienda al consumidor tirar las dos o tres capas exteriores, enjuagar bien estos alimentos y cocinarlas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.