Ciclosporiasis llega a México y se propaga; activan protocolos para revisar frutas y verduras

La ciclosporiasis, brote que ya cobró dos vidas en Estados Unidos, llegó a México y hasta el momento suma 33 casos distribuidos a lo largo de la República, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal.
La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal provocada por el parásito Cyclospora, y se caracteriza por provocar diarrea explosiva. Si no se trata puede durar hasta un mes en el organismo e inclusive influir en que personas con comorbilidades presenten complicaciones.
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¿Qué se sabe de la ciclosporiasis en México?
El brote ciclosporiasis en EUA comenzó a principios de julio, antes del retiro de la lechuga iceberg de Taylor Farms de México y desde entonces se ha esparcido a por lo menos 15 estados, entre ellos Carolina del Norte, Pensilvania, Iowa, Missouri, Nebraska, Indiana y Michigan.
Debido a la cercanía que tenemos con EUA, ya también se registró en México, por lo que las autoridades activaron protocolos de investigación epidemiológica y de verificación sanitaria.
Asimismo, toman muestras de frutas, verduras y agua para un análisis especializado, mientras hacen entrevistas epidemiológicas para detener el brote.
¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?
- Diarrea acuosa o evacuaciones explosivas
- Pérdida del apetito
- Pérdida de peso
- Dolor de estómago
- Dolor de cabeza
- Vómito
- Fiebre
- Dolores corporales
¿Cómo se propaga la ciclosporiasis?
La ciclosporiasis se propaga cuando las personas comen alimentos o beben agua contaminada con heces y toma al menos de 1 a 2 semanas en el medioambiente (fuera del cuerpo) después de haber salido en la defecación.
También se le relaciona con productos frescos como lechuga, cilantro, brócoli y verduras de hoja verde, por lo que se recomienda al consumidor tirar las dos o tres capas exteriores, enjuagar bien estos alimentos y cocinarlas.
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