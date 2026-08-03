Cuidados y recomendaciones para niños ante los riesgos por cyclospora

Luego de que en Estados Unidos se registraran varios casos de diarrea explosiva causada por el parásito de la Cyclospora, las autoridades sanitarias han dado a conocer detalles y cuidados para esta enfermedad.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Unión Americana, Cyclospora es un parásito unicelular que causa una infección intestinal denominada ciclosporosis.

Cualquier persona puede estar en riesgo de infección, pero las personas que viven en áreas tropicales o subtropicales podrían tener un mayor riesgo de infección porque la ciclosporosis es endémica en algunos países de esas zonas.

¿Cuáles son los síntomas de la Cyclospora?

Es importante señalar que la Cyclospora infecta el intestino delgado y suele causar diarrea muy líquida, con frecuencia con defecaciones explosivas.

Algunos de los síntomas comunes en los pacientes son:

Pérdida del apetito

Pérdida de peso

Hinchazón o cólicos abdominales

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga prolongada

Vómitos

Dolores del cuerpo

Fiebre baja

¿Cuáles son los cuidados y recomendaciones para niños por cyclospora?

De acuerdo con Nemours KidsHealth, un sitio web especializado y uno de los más visitado del mundo sobre salud infantil, crianza y desarrollo, creado por la organización médica estadounidense Nemours Children’s Health, algunos de los indicadores más importantes que se deben considerar en niños.

Los médicos suelen realizar un análisis de heces para detectar el parásito Cyclospora en niños; también pueden solicitar análisis de sangre para comprobar si hay deshidratación.

Los niños pueden tardar mucho en sentirse mejor de salud sin tratamiento. Los médicos tratan la ciclosporiasis con antibióticos.

Pero se solicita que los menores deben descansar lo máximo posible y beber muchos líquidos para prevenir la deshidratación. Algunos deshidratados pueden necesitar hospitalización para que se les den líquidos por vía intravenosa.

Cabe señalar que los niños que se recuperan de una infección, por lo general pueden volver a hacer sus actividades normales después de 24 horas sin síntomas.

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