La lista negra: alimentos comunes que elevan el riesgo de cáncer y seguro comes varios

¿Te gusta la carne roja, los embutidos o el café? Si bien es cierto que darse un gustito de vez en cuando no hace daño a nadie, también es verdad que existen varios alimentos que seguramente incluyes en tu dieta que representan un peligro serio para tu salud porque causan cáncer.

En adn Noticias, te tenemos una lista negra de los 20 alimentos que te conviene evitar o consumir moderadamente, porque son mucho más peligrosos de lo que imaginas. Te contamos.

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¿Qué es el cáncer y qué lo causa?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una enfermedad que se puede originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo. El cáncer se genera cuando células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus límites e invaden otras partes del cuerpo y se propagan a otros órganos.

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y, según la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), los tipos más comunes en 2026 son los siguientes:



En mujeres: El cáncer de mama es el más diagnosticado (26.1%), seguido por el de pulmón (8.5%), colorrectal (7.9%) y útero (5.4%).

es el más diagnosticado (26.1%), seguido por el de pulmón (8.5%), colorrectal (7.9%) y útero (5.4%). En hombres: El cáncer de próstata

Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama: La detección temprana puede salvar vidas

¿Qué alimentos presentan el mayor riesgo de cáncer?

De acuerdo con estudios científicos, existe al menos una lista de 20 alimentos que pueden ser una de las causas de que una persona desarrolle un cáncer agresivo y, seguramente, consumes algunos de ellos de manera habitual. A continuación, te compartimos la lista:

Cáncer colorrectal

Según la OMS, solo un 50% de carne transformada; por ejemplo, salchichas, salami o tocino, pueden aumentar un 18% los riesgos de desarrollar este tipo de cáncer.

La carne roja es un platillo delicioso; sin embargo, estudios afirman que 100 gramos de este alimento aumenta un 17% el riesgo de padecer cáncer colorrectal.

Cäncer de boca, faringe o laringe

Según el Departamento de Salud y de servicios sociales de los EU, las personas que beben 3.5 copas de alcohol al día tienen tres veces más riesgos de desarrollar alguno de estos peligrosos tipos de cáncer.

Cáncer de esófago

Aunque no lo creas, el hábito de comer comida muy caliente o beber café o té hirviendo pueden poner en riesgo tu vida. Según la Agencia de Investigación sobre el Cáncer de la OMS, beber líquidos más calientes de 65 grados Celsius aumenta los riesgos de cáncer de esófago.

Cáncer de próstata

Las bebidas gaseosas pueden ser refrescantes; sin embargo, hay que tomarlas con medida pues se ha comprobado que aumentan el riesgo de contraer cáncer de próstata, sobre todo, en hombres mayores de 45 años.

Y, aunque suene increíble, la leche entera también es un alimento que pone en riesgo a los hombres de padecer cáncer de próstata. Según la ciencia, no deben rebasar los 2 vasos al día.

Cáncer de pulmón

Un alimento que es básico en el desayuno de muchas personas es el pan blanco. Desafortunadamente, estudios comprueban que el pan aumenta un 49% el riesgo de contraer cáncer de pulmón, ya que sube los niveles de glucosa del cuerpo.

También, te sorprenderá saber que el consumo elevado de pasta blanca también favorece la aparición de este tipo de cáncer, incluso si nunca has fumado, debido a su alto contenido carbohidratos.

Cáncer de seno

Algunos estudios científicos han revelado que los aceites vegetales son uno de los alimentos que aumentan el riesgo de sufrir cáncer de seno. Otro alimento que ha sido relacionado con este tipo de cáncer son los tomates en conserva.

Cáncer de testículos o de páncreas

Uno de los snacks favoritos de muchas personas y que seguramente tienes en el radar son las palomitas. Sin embargo, es importante que las consumas con moderación, pues estudios revelan que favorecen el desarrollo del cáncer de testículos, hígado y páncreas.

Otros alimentos que causan cáncer

Azúcar refinada

Papas de bolsita

Papas a la francesa

Cacahuates

Harina blanca

Carne demasiado cocida

Salmón de criadero

Alimentos genéticamente modificados

Así que ya lo sabes, si alguno o varios de estos alimentos que pueden causar cáncer forman parte de tu dieta habitual, la recomendación es moderar su consumo para cuidar de tu salud y la de tu familia.