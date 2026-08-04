Frutas que pueden estar contaminadas de salmonella y cómo protegerte del contagio

Recientemente se registró un brote de salmonella que ha encendido las alertas sobre los alimentos que podrían estar contaminados de esta bacteria y por ello aquí te decimos qué frutas pueden contenerla y cómo protegerte.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué frutas tienen salmonella?

Es importante señalar que las frutas no producen salmonella de forma natural pero pueden contaminarse en el campo o durante su manejo, el riego con agua sucia o el contacto con animales en el cultivo transmite la bacteria.

El melón puede ser susceptible a la contaminación por salmonella por su cáscara porosa y puede transferirse a la pulpa.

por por su cáscara porosa y puede transferirse a la pulpa. En el caso de la sandía , debido a que esta en contacto con el suelo puede acumular microorganismos en la corteza.

, debido a que esta en contacto con el suelo puede acumular en la corteza. Las fresas crecen cerca del suelo y su textura permite que las bacterias se adhieran fácilmente a su superficie.

Mientras que las uvas , debido a que se manipulan al momento de trasladarlas pueden adherirse residuos.

, debido a que se manipulan al momento de trasladarlas pueden adherirse residuos. La piña tiene una corteza rugosa y se pueden alojar bacterias en la superficie y contaminar la pulpa.

¿Cómo prevenir el contagio de salmonella en frutas?

Para evitar la contaminación de alimentos, las autoridades recomiendan a los consumidores hacer lo siguiente:

Lavar las frutas bajo el chorro de agua potable

bajo el chorro de agua potable Usar un cepillo limpio para tallar las superficies rugosas como la del melón, piña o papaya

Prepara una solución desinfectante

Sumerge las frutas el tiempo recomendado y enjuaga con agua potable

el tiempo recomendado y enjuaga con agua potable Seca con papel desechable o deja escurrir

También es importante que laves tus manos antes y después de manipular las frutas, evita mezclar frutas lavadas y no lavadas, mantén limpios los utensilios y superficies de cocina. Así que ya lo sabes la mejor forma de evitar contagiarte de esta bacteria es lavando y manipulando correctamente tus alimentos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.