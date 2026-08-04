Frutas que pueden estar contaminadas de salmonella y cómo protegerte del contagio

Recientemente se registró un brote de salmonella que ha encendido las alertas sobre los alimentos que podrían estar contaminados de esta bacteria y por ello aquí te decimos qué frutas pueden contenerla y cómo protegerte.
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¿Qué frutas tienen salmonella?
Es importante señalar que las frutas no producen salmonella de forma natural pero pueden contaminarse en el campo o durante su manejo, el riego con agua sucia o el contacto con animales en el cultivo transmite la bacteria.
- El melón puede ser susceptible a la contaminación por salmonella por su cáscara porosa y puede transferirse a la pulpa.
- En el caso de la sandía, debido a que esta en contacto con el suelo puede acumular microorganismos en la corteza.
- Las fresas crecen cerca del suelo y su textura permite que las bacterias se adhieran fácilmente a su superficie.
- Mientras que las uvas, debido a que se manipulan al momento de trasladarlas pueden adherirse residuos.
- La piña tiene una corteza rugosa y se pueden alojar bacterias en la superficie y contaminar la pulpa.
¿Cómo prevenir el contagio de salmonella en frutas?
Para evitar la contaminación de alimentos, las autoridades recomiendan a los consumidores hacer lo siguiente:
- Lavar las frutas bajo el chorro de agua potable
- Usar un cepillo limpio para tallar las superficies rugosas como la del melón, piña o papaya
- Prepara una solución desinfectante
- Sumerge las frutas el tiempo recomendado y enjuaga con agua potable
- Seca con papel desechable o deja escurrir
También es importante que laves tus manos antes y después de manipular las frutas, evita mezclar frutas lavadas y no lavadas, mantén limpios los utensilios y superficies de cocina. Así que ya lo sabes la mejor forma de evitar contagiarte de esta bacteria es lavando y manipulando correctamente tus alimentos.
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