Investigadores de la Universidad de Cambridge desarrollaron el primer componente clave de una vacuna de antígeno —que funciona introduciendo una sustancia inofensiva al cuerpo que el sistema inmunitario reconoce como una amenaza— diseñado al 100% por Inteligencia Artificial (IA).

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Según el estudio, ya fue probado en humanos y está diseñada para combatir todos los coronavirus, incluyendo variantes actuales del Covid-19 y virus animales con potencial pandémico.

¿Cómo logró la IA desarrollar una vacuna?

La IA analizó los bancos de códigos genéticos de varios virus registrados a nivel mundial para así diseñar un “superantígeno” que, a diferencia de las vacunas actuales que quedan desactualizadas rápidamente, esta entrena al sistema inmune para defenderse aunque el virus mute, como lo hace el de la gripe estacional.

Los primeros ensayos se hicieron en 39 personas y demostraron que la vacuna es segura. Para la segunda fase, con alrededor de 200 participantes, se medirá la eficacia exacta de la respuesta inmunológica.

¿Cuál es el siguiente paso de la vacuna hecha por la IA?

Esta tecnología ya se está probando en animales para crear vacunas universales contra la gripe estacional, la gripe aviar y especies de ébola.

Asimismo, reduce los tiempos que tradicionalmente costaban entre 5 y 10 años desde la investigación hasta los ensayos preclínicos.

Cabe destacar que, según la Coalición para las Innovaciones en Preparación Epidemias (CEPI), la integración de la IA es fundamental para lograr la “Misión de los 100 días”, una iniciativa global que busca tener las vacunas listas para la próxima pandemia en poco más de 3 meses.

La vacuna de Cambridge ataca exactamente lo que la OMS denomina “enfermedad X”, un patógeno actualmente desconocido que podría causar una grave epidemia internacional.

Gracias a la IA, ahora se permite moldear la estructura de un virus que aún no ha mutado para infectar a humanos, lo que nos permite estar un paso adelante de la “enfermedad”.