La premonición de Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura: “La IA se volverá muy buena para manipular emociones”

Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta capaz de escribir textos, crear imágenes, responder preguntas e incluso mantener conversaciones cada vez más naturales. Sin embargo, para el escritor británico Kazuo Ishiguro, el siguiente gran salto de esta tecnología podría estar relacionado con algo mucho más complejo que los datos o los algoritmos: los sentimientos.

Durante una entrevista con el diario británico The Guardian, el ganador del Premio Nobel de Literatura expresó su preocupación por la capacidad que podrían desarrollar estos sistemas para influir en las emociones humanas. En su opinión, la inteligencia artificial está cada vez más cerca de comprender qué elementos generan determinadas reacciones en las personas y cómo utilizarlos de manera efectiva.

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¿Qué advirtió Kazuo Ishiguro sobre la inteligencia artificial?

El autor de grandes obras como “The Remains of the Day”, considera que muchas conversaciones sobre inteligencia artificial siguen enfocándose en la capacidad de estas herramientas para procesar información o automatizar tareas. Sin embargo, cree que uno de los cambios más importantes podría producirse en el terreno emocional.

Durante la conversación, el autor afirmó que “la IA se volverá muy buena para manipular emociones” y aseguró que la tecnología se encuentra cerca de alcanzar ese punto. Según explicó, estos sistemas podrían llegar a identificar con precisión cómo provocar sentimientos específicos como ira, tristeza, alegría o risa.

Para el escritor, esta posibilidad plantea preguntas importantes sobre la forma en que las personas interactúan con la tecnología y sobre quién podría utilizar estas capacidades en el futuro.

10000 authors, including Alan Moore, Kazuo Ishiguro & Philippa Gregory publish 'EMPTY' book listing only their names, to PROTEST AI — The Guardian



It targets a proposed UK 'commercial research exception', to let AI training on copyrighted books without author's consent/payment pic.twitter.com/fCCBHwqvxm — RT (@RT_com) March 10, 2026

La preocupación de un escritor que ha dedicado su vida a conmover a los lectores

La advertencia de Ishiguro resulta especialmente llamativa porque proviene de un autor cuya carrera ha estado ligada precisamente a la creación de emociones a través de la ficción, como su obra “Never Let Me Go”, donde establece un universo donde un grupo de jóvenes descubren que han sido creados en laboratorios para donar órganos.

Durante la entrevista, el novelista reflexionó sobre el papel que han tenido los sentimientos en su trabajo y reconoció que gran parte del reconocimiento que ha recibido como escritor está relacionado con la capacidad de sus historias para generar respuestas emocionales en los lectores.

Incluso recordó con cierta ironía que muchas de las valoraciones sobre su obra destacan el impacto emocional de sus novelas. “Por lo general, me han elogiado por producir cosas que hacen llorar a la gente”, comentó entre risas, antes de añadir que incluso recibió el Premio Nobel en medio de ese reconocimiento a la fuerza emocional de su literatura.

¿Por qué relaciona la IA con la política y la posverdad?

Más allá de la tecnología, Ishiguro explicó que su preocupación está vinculada a un fenómeno que ya observa en la vida pública. Según el escritor, la sociedad atraviesa una etapa en la que las emociones suelen tener un peso cada vez mayor en la manera en que las personas interpretan los hechos.

En la entrevista señaló que, en distintos ámbitos, los argumentos emocionales pueden llegar a imponerse sobre la evidencia o los datos verificables. Por ello considera que una inteligencia artificial capaz de perfeccionar la generación de emociones podría amplificar aún más ese fenómeno.

El autor también planteó un dilema ético. Mientras que provocar emociones mediante una novela suele considerarse algo valioso desde el punto de vista artístico, la percepción cambia cuando esa misma capacidad se utiliza para influir en decisiones políticas, promover productos o dirigir campañas de persuasión masiva.

¿Quién es Kazuo Ishiguro?

Kazuo Ishiguro es uno de los escritores más reconocidos de las últimas décadas. Nació en Japón en 1954 y se trasladó al Reino Unido durante su infancia, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria literaria.

Entre sus obras más conocidas se encuentran “A Pale View of Hills”, “The Buried Giant” y “Klara and the Sun”. Esta última, publicada en 2021, explora precisamente la relación entre los seres humanos y una inteligencia artificial diseñada para acompañar a las personas.

En 2017 recibió el Premio Nobel de Literatura por una obra que, según destacó la Academia Sueca, revela el abismo que existe bajo el aparente sentido de conexión con el mundo.

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