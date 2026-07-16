México emite alerta por brote de ciclosporosis; especialista habla sobre eventual llegada

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) hizo oficial la alerta de viaje para los mexicanos ante el brote de ciclosporiasis o ciclosporosis en Estados Unidos, parásito capaz de provocar diarrea explosiva.

La ciclosporiasis ya es considerado un brote multiestatal en EUA, ya que se presenta en al menos cuatro estados del medio oeste y la mayoría de los casos han estado vinculados a varios tipos de frutas y verduras.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué dice la alerta emitida por México por ciclosporiasis?

Las autoridades mexicanas recordaron que la ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y el contagio ocurre al consumir alimentos o agua contaminada, especialmente al viajar a regiones tropicales y subtropicales.

La alerta se suma a la advertencia realizada por el especialista Alejandro Macías sobre la posible llegada de esta enfermedad a territorio azteca, debido a que EUA es nuestro vecino.

Hay un gran brote de CICLOSPORIASIS (enfermedad por Cyclospora cayetanensis) en los Estados Unidos que afecta ya 34 estados. Es una diarrea explosiva y debemos estar alerta pues eventualmente puede llegar a México y América Latina. pic.twitter.com/SaIcS9Vvl0 — Alejandro Macias (@doctormacias) July 16, 2026

¿Cuáles son los síntomas?

La mayoría de las personas infectadas eliminan el parásito a través de las heces y los síntomas principales son:

Diarrea explosiva

Pérdida de apetito

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga

Vómito

Fiebre

Problemas respiratorios

¿En dónde hay casos de ciclosporiasis?

El riesgo a la salud es alto en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, ya que se han registrado más de 400 casos, por lo que se exhorta a los mexicanos evitar viajar a dichas regiones.

Aunque los brotes de ciclosporosis se vinculan a varios tipos de frutas y verduras frescas, y el agua contaminada, hasta el momento no se ha confirmado la fuente de contagio de ningún alimento en particular.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad .Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.