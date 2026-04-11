Así funciona Muse Spark, la nueva IA de Meta que quiere ayudarte en todo y reemplazar a ChatGPT, Gemini y Grok

Meta presentó Muse Spark desde el pasado 8 de abril, su nuevo modelo de Inteligencia Artificial (IA) desarrollado por Superintelligence Labs con el objetivo de mejorar la evolución de los asistentes digitales.

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De acuerdo con el comunicado de la compañía, Muse Spark entiende texto, imágenes y otros datos al mismo tiempo, lo convierte a la IA en un sistema multimodal.

El lanzamiento de Muse Spark es el inicio de una estrategia más amplia de Meta, pues busca renovar su ecosistema de IA y tu asistente personal del día a día, promete ayudar en tareas cotidianas con mayor profundidad y precisión que los chatbots actuales.

¿Qué es Muse Spark?

Muse Spark es un sistema multimodal que Puede procesar diferentes tipos de información al mismo tiempo gracias al tipo de arquitectura digital que le permite entender contextos complejos y responder de forma más completa.

El avance resulta significativo, pues acerca a la IA a un uso más práctico y Meta busca que la interacción sea más natural y útil en la vida diaria.

¿Qué puede hacer Muse Spark?

Percepción multimodal: Interpreta texto e imágenes con precisión

Razonamiento general: Resuelve problemas paso a paso

Salud: Ofrece explicaciones médicas claras

Agentes inteligentes: Ejecuta tareas simultáneas usando varios agentes a la vez

Cabe destacar que incluye el modo llamado "Contemplación" que activa múltiples agentes para analizar problemas en paralelo, lo que mejora la calidad de las respuestas sin afectar la velocidad.

¿En qué se puede utilizar Muse Spark?

Muse Spark está diseñado para resolver problemas reales como:



Responder preguntas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) con imágenes

Analizar objetos y datos visuales

Explicar resultados médicos de forma sencilla

Resolver ejercicios complejos

En el área de la salud, Muse Spark fue entrenado con el apoyo de más de mil médicos, lo que permite que sus respuestas sean más comprensibles y útiles para el usuario promedio.

¿Es seguro usar Muse Spark?

Meta asegura que Muse Spark fue evaluado bajo estrictos estándares de seguridad y que el sistema bloquea solicitudes relacionadas con riesgos como armas químicas o biológicas.

Además, no presenta capacidades autónomas peligrosas ni fallas críticas en ciberseguridad, ya que la empresa apuesta por controles robustos y un desarrollo responsable para su adopción.