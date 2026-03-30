Neurocientífico advierte que la Generación Z está perdiendo ‘inteligencia’ por la IA

La idea de que la Generación Z podrían estar perdiendo capacidad cognitiva ha comenzado a generar preocupación en Estados Unidos, luego de que el neurocientífico Jared Cooney Horvath lanzó una advertencia ante el Senado estadounidense.

De acuerdo al académico, las nuevas generaciones podrían convertirse en las primeras en mostrar un rendimiento intelectual menor al de sus padres, pese a ser las más escolarizadas de la historia.

Lejos de ser una afirmación definitiva, el señalamiento abrió un debate clave: ¿Más educación y más tecnología realmente están mejorando la forma en que pensamos?

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Pantallas, cerebro y aprendizaje: ¿Qué está pasando?

De acuerdo con Horvath, el problema no es la inteligencia en sí, sino cómo se está ejercitando. El uso constante de celulares, tablets y computadoras —especialmente en entornos educativos— podría estar debilitando habilidades esenciales.

Entre las más afectadas, el especialista menciona:



Comprensión lectora profunda

Memoria a largo plazo

Capacidad de concentración

Resolución de problemas complejos

El punto central es sencillo, pero contundente: cuando todo está disponible en una pantalla, el cerebro tiende a esforzarse menos por recordar, analizar o comprender a fondo.

Esto no significa que la tecnología sea negativa, sino que su uso excesivo o mal integrado puede cambiar la forma en que aprendemos.

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No es menos inteligencia, es un cambio en los hábitos

Uno de los matices más importantes es que no hay evidencia de que la Generación Z tenga menor capacidad biológica. El cambio, explica Horvath, está en los hábitos.

Hoy, gran parte del conocimiento está “externalizado”: buscadores, inteligencia artificial, videos cortos y contenido inmediato. Esto reduce la necesidad de procesos mentales más exigentes, como memorizar, reflexionar o sostener la atención por largos periodos.

El resultado puede ser una menor resistencia al esfuerzo cognitivo, algo que ya preocupa a especialistas en educación a nivel global.

El verdadero reto: equilibrio entre tecnología y pensamiento crítico

El mensaje para escuelas, gobiernos y padres no es eliminar la tecnología, sino usarla con estrategia. Expertos coinciden en que las herramientas digitales pueden potenciar el aprendizaje, siempre que no sustituyan habilidades básicas.

El desafío es claro: formar estudiantes que no solo accedan rápido a la información, sino que también sepan analizarla, cuestionarla y aplicarla.

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