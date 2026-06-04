Como casi todas las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial (IA) tendrá un impacto para el ambiente, pues un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que para el 2030 consumirá tanta agua como 1,300 millones de personas de África subsahariana

Y es que a medida que la tecnología avanza es mayor la huella que se deja en la naturaleza y por ello es necesario conocer los riesgos, así como medidas necesarias para una buena práctica para integrar la IA en los años futuros.

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¿Por qué la Inteligencia Artificial consume tanta agua?

De acuerdo con el informe “El costo ambiental de la Inteligencia Artificial: Huella de carbono, agua y suelo”, elaborado por la Universidad de las Naciones Unidas, el rápido crecimiento de la IA genera un enorme consumo de aspectos naturales, entre ellos el agua.

La ampliación a partir de GPT-3 y GPT-4 sugiere que un modelo de próxima generación podría requerir aproximadamente 100 GWh, con una huella de carbono asociada de unas 42 mil toneladas de CO2e, mil millones de litros de agua y una superficie de 1,5km2, o aproximadamente el tamaño de 215 campos de futbol.

“Este nivel de consumo eléctrico equivale al consumo anual de electricidad residencial de aproximadamente 770 000 personas en África subsahariana, y la huella hídrica es suficiente para cubrir las necesidades mínimas anuales de agua de aproximadamente 137 000 habitantes de África subsahariana”, según el estudio.

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