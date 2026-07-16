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Brote multiestatal de Ciclosporosis: qué es y los síntomas de la diarrea explosiva

La ciclosporosis tiene síntomas específicos y ya forma parte de la lista de brotes que se expanden

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

La ciclosporosis es uno de los nuevos brotes que ya provocan alerta entre la población y hay dos formas de transmisión, así como síntomas específicos que te avisan que tendrás diarrea explosiva y necesitarás acudir posiblemente al médico.

El brote de ciclosporosis es ya multiestatal en Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y se prevé que haya más casos de los confirmados, por lo que piden acudir al médico en caso de presentar los síntomas de la enfermedad.

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¿Qué es ciclosporosis?

La ciclosporosis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclopora cayetanensis y solo se produce en los seres humanos. Los brotes se asocian con el consumo de frutas y verduras frescas en todo el mundo.

El parásito necesita vivir en el interior de un huésped humano, quien se infecta al ingerir alimentos o agua contaminados y es poco probable que pase de persona a persona.

¿Cuáles son las señales de que padeces ciclosporosis y te puede dar diarrea explosiva?

Las personas infectadas con el parásito presentan síntomas como dolores corporales, dolor de cabeza, fiebre y vómito. Si el malestar dura varios días, sobre todo en el estómago, puede mostrar diarrea frecuente y a veces explosiva.

Otros de los síntomas son:

  • Pérdida de apetito
  • Pérdida de peso
  • Calambres
  • Mucho dolor de estómago
  • Hinchazón
  • Aumento de gases
  • Náuseas
  • Fatiga

¿Cómo prevenir la ciclosporosis?

Los síntomas de ciclosporosis se presentan una semana después de infectarse y sin tratamiento pueden durar hasta un mes más o más.

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