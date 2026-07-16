Brote multiestatal de Ciclosporosis: qué es y los síntomas de la diarrea explosiva

La ciclosporosis es uno de los nuevos brotes que ya provocan alerta entre la población y hay dos formas de transmisión, así como síntomas específicos que te avisan que tendrás diarrea explosiva y necesitarás acudir posiblemente al médico.

El brote de ciclosporosis es ya multiestatal en Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y se prevé que haya más casos de los confirmados, por lo que piden acudir al médico en caso de presentar los síntomas de la enfermedad.

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¿Qué es ciclosporosis?

La ciclosporosis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclopora cayetanensis y solo se produce en los seres humanos. Los brotes se asocian con el consumo de frutas y verduras frescas en todo el mundo.

El parásito necesita vivir en el interior de un huésped humano, quien se infecta al ingerir alimentos o agua contaminados y es poco probable que pase de persona a persona.

¿Cuáles son las señales de que padeces ciclosporosis y te puede dar diarrea explosiva?

Las personas infectadas con el parásito presentan síntomas como dolores corporales, dolor de cabeza, fiebre y vómito. Si el malestar dura varios días, sobre todo en el estómago, puede mostrar diarrea frecuente y a veces explosiva.

Otros de los síntomas son:

Pérdida de apetito

Pérdida de peso

Calambres

Mucho dolor de estómago

Hinchazón

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga

¿Cómo prevenir la ciclosporosis?

Los síntomas de ciclosporosis se presentan una semana después de infectarse y sin tratamiento pueden durar hasta un mes más o más.

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