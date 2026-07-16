Brote multiestatal de Ciclosporosis: qué es y los síntomas de la diarrea explosiva

La ciclosporosis es uno de los nuevos brotes que ya provocan alerta entre la población y hay dos formas de transmisión, así como síntomas específicos que te avisan que tendrás diarrea explosiva y necesitarás acudir posiblemente al médico.
El brote de ciclosporosis es ya multiestatal en Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y se prevé que haya más casos de los confirmados, por lo que piden acudir al médico en caso de presentar los síntomas de la enfermedad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Qué es ciclosporosis?
La ciclosporosis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclopora cayetanensis y solo se produce en los seres humanos. Los brotes se asocian con el consumo de frutas y verduras frescas en todo el mundo.
El parásito necesita vivir en el interior de un huésped humano, quien se infecta al ingerir alimentos o agua contaminados y es poco probable que pase de persona a persona.
¿Cuáles son las señales de que padeces ciclosporosis y te puede dar diarrea explosiva?
Las personas infectadas con el parásito presentan síntomas como dolores corporales, dolor de cabeza, fiebre y vómito. Si el malestar dura varios días, sobre todo en el estómago, puede mostrar diarrea frecuente y a veces explosiva.
Otros de los síntomas son:
- Pérdida de apetito
- Pérdida de peso
- Calambres
- Mucho dolor de estómago
- Hinchazón
- Aumento de gases
- Náuseas
- Fatiga
¿Cómo prevenir la ciclosporosis?
Los síntomas de ciclosporosis se presentan una semana después de infectarse y sin tratamiento pueden durar hasta un mes más o más.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad .Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.