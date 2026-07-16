Gusano barrenador ya se detectó en 28 estados; cuatro siguen a salvo por ahora

La plaga de gusano barrenador se sigue expandiendo en el territorio mexicano, sobre todo en el norte del país, y pese a los trabajos de contención que se han implementado en los estados cercanos a la frontera, la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua confirmó el primer caso.

El subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, señaló que el primer caso de gusano barrenador se registró en medio de la tendencia hacia el norte del país, por lo que se mantienen las tareas sanitarias para evitar que la plaga crezca.

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¿Qué se sabe del primer caso de gusano barrenador en Chihuahua?

El primer caso de gusano barrenador se detectó en un becerro, en el municipio de Hidalgo del Parral, cerca de Durango. Chihuahua estaba entre las cinco entidades en donde afortunadamente no se había registrado. Ante ello suman 28 estados con plaga, mientras que Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora todavía se mantienen a salvo.

¿Cuántos casos de gusano barrenador se registran en México?

Hasta el corte del 13 de julio, existen mil 951 casos activos de gusano barrenador en México, de acuerdo con el reporte epidemiológico de Senasica. Los estados más afectados por la plaga son Yucatán, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

El gusano barrenador es una especie parasitaria que se alimenta de los tejidos vivos de cualquier animal de sangre caliente. Cuando las larvas penetran la herida provocan miasis, es decir una infestación.

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