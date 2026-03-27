AMIX advierte que la nueva reforma de IA en México podría tener riesgos y “frenar” la innovación

Inicia el debate sobre la reforma de la Inteligencia Artificial (IA) en México, donde las inquietudes en el sector digital llegaron a la Asociación Mexicana de Internet (AMIX), quien analizó los intereses de quienes promueven la Ley Federal de Autorización y la Ley Federal de Negociaciones, que regulan el uso del chatbot, imágenes y voces.

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La legislación protege a artistas y creadores, pero AMIX considera que la iniciativa en su forma actual puede poner en riesgo la innovación, reinterpretación y libertad de expresión, por lo que se requieren ajustes urgentes para mantener un equilibrio entre la protección y el cambio drástico en las normas de tecnología, apuntó en su comunicado.

¿Qué opina AIMX?

Aunque AMIX reconoce la necesidad de promover el talento de artistas e intérpretes en la era digital, la regulación debe garantizar el consentimiento, ser justo y respetuoso de la dignidad. Por ello, la versión actual no es lo suficientemente clara y podría afectar a empresas tecnológicas y creativas cuyos estándares deban ser precisos para poder operar e innovar en México.

Riesgos principales de la reforma actual

La AIMX identificó varios problemas técnicos que pueden afectar, como:



Consentimiento informado para el uso de imágenes y voces

Definiciones ambiguas que generan incertidumbre jurídica

Error al distinguir entre el uso legítimo y el abuso de la IA

Posibles limitaciones a la libertad de expresión

Los problemas pueden generar discusiones y obstaculizar la implementación de nuevas herramientas digitales en México

Efectos económicos y de inversión

La reforma de IA propone regulaciones con múltiples requisitos, los cuales incrementarían los costos operativos, afectando a sectores como la publicidad digital, la producción audiovisual y las plataformas tecnológicas. AMIX considera que un enfoque pragmático limitará el riesgo de retroceso en México, pues se puede perder la competitividad en la economía digital si no nos adaptamos al nuevo marco legal.

¿Qué pasa con la geolocalización y privacidad?

Este tipo de datos requieren un procesamiento riguroso, pues existen riesgos en el uso de tecnologías vinculadas a la IA y a la explotación de imagen y voz. La recopilación y manejo de datos de ubicación debe cumplir estrictamente con las leyes de protección de datos personales, respetando proporcionalidad, finalidad específica y consentimiento informado, para evitar problemas de privacidad y seguridad.

¿Qué se pide al poder legislativo?

AIMX pide impulsar el diálogo técnico y mejorar el desempeño:



Protegiendo las formas de expresión de artistas y creadores

Promoviendo la innovación tecnológica

Garantizando la libertad de expresión

Fortaleciendo la economía digital