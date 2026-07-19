Virus sincitial respiratorio: la infección que afecta a los bebés y niños

El virus sincitial respiratorio (VSR, por sus siglas en inglés) causa más de 3 millones de hospitalizaciones anuales y es responsable de hasta 118 mil muertes de niños menores de 5 años en el mundo, la mayoría bebés, y aunque es catalogado como un “asesino oportunista”, se puede prevenir a través de una vacuna.

El virus causa enfermedades respiratorias y es uno de los principales patógenos en la infancia, por lo que es muy importante que las familias mexicanas lo conozcan para prevenirlo y atender a sus bebés en caso de que presenten síntomas.

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¿Qué es el virus sincitial?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el virus sincitial es un microorganismo causante de bronquitis y neumonía viral en personas de todas las edades, aunque los casos se dan principalmente en niños menores de 1 año.

Puede provocar enfermedades respiratorios graves o neumonía en los bebés prematuros (menores a 29 semanas) o que tienen ciertas enfermedades cardíacas, pulmonares o neuromusculares. Si presentan bajo peso al nacer, no reciben lactancia materna, y están expuestos al humo del hogar, hay un aumento en el riesgo.

¿Cuáles son los síntomas del virus sincitial?

Moqueo

Comer o beber menos

Irritabilidad

Menos actividad

Apnea (pausas por más de 10 segundos en la respiración)

¿Cómo proteger a los bebés del virus sincitial?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas de inglés) de Estados Unidos, aseguran que los bebés no se enfermarán gravemente por el virus sincitial si están protegidos de la siguiente manera:

Vacuna contra el VRS administrada a la madre durante el embarazo

administrada a la madre durante el embarazo Una inmunización contra el VRS administrada a los bebés más pequeños y a los bebés de más edad

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